Дорожникам в Барнауле при укладывании асфальта пришлось маневрировать между припаркованными автомобилями, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как предполагает автор фотографий, дорожникам придется еще и припаркованный Volkswagen Tiguan обойти.
Обсуждение фото свелось к тому, что виноваты владельцы автомобилей, которые почему-то не обратили внимание на то, что рабочие делают дорогу. Причем, как отмечается, подавляющее число водителей сразу оценили ситуацию и припарковались в другом месте.
"От местной власти многое зависит. В Кемерово, например, предупредили по радио, чтобы в назначенное время не было ни одной машины, а тех, кто не убрал, вывезли на эвакуаторах", — пишет один из комментаторов.
Комментарии
Это Балтийская? Дорожники объезжали не на дороге, а на парковке. Ну и чмoризм хозяев тачек это не отменяет. Кинули свои телеги на уличной парковке и забыли про них.