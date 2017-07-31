Алтайское управление Следственного комитета проверяет информацию о применении полицейскими насилия в отношении жителя края.
"Сегодня в средствах массовой информации региона размещено сообщение о том, что вечером 29 июля в селе Алтайское сотрудники полиции применили физическую силу к местному жителю Константину Баранову, угрожали ему применением огнестрельного оружия и обещали убить", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечается, с телесными повреждениями мужчина был доставлен в медицинское учреждение.
В связи с этим, как сообщается, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю 31 июля 2017 года начата доследственная проверка.
Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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