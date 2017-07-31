Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT сообщила, что ее муж никогда не имел проблем с законом.

По ее словам, в Греции они находились на отдыхе с маленькими детьми: "Мои дети были со своим папой на лежаке. А я отошла в море искупаться, и в этот момент всё это произошло".

Она также рассказала, что не виделась с мужем после его задержания, так как ей нужно было вывозить детей из страны. Кроме того, после обысков она осталась без средств связи, поскольку все забрали.

"Один компьютер — это мой, личный, где хранились лишь фотографии моих детей, планшеты — это тоже планшеты моих детей с мультиками, мои два телефона остались у них, меня оставили просто без средств связи и даже без связи с консулом, которого я просила с самого начала, когда я увидела этих людей рядом с моим мужем и не было предоставлено даже переводчика", — сообщила жена Винника.

Она также отметила, что задержание ее мужа стало шоком как для нее, друзей, родственников, так и для него самого

25 июля полиция Греции задержала россиянина Александра Винника, который в США подозреваетсяв кибермошенничестве и организации крупной биткоин-биржи BTC-e. Утверждается, что Винник с помощью криптовалютной биржи отмыл до $4 млрд.