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Российским легкоатлетам запретили петь гимн на стадионах и в отелях

, ИА "Амител"
Ранее спортсменам запретили использовать атрибутику и носить одежду, которая каким-либо образом напоминает флаг России

Фото: childrenchoir.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила российским легкоатлетам включать или самим исполнять гимн России во время выступлений на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне, передает ТАСС.

Согласно регламенту участия нейтральных спортсменов в турнире, легкоатлет не имеет права воспроизводить национальный гимн своей страны с помощью технических средств или а капелла, если он выступает под нейтральным флагом.

Запрет распространяется на территории стадионов, тренировочных и разминочных арен, зон регистрации и даже отелей.

Как сообщалось ранее, ИААФ ввел запрет на демонстрацию флага России.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. ИААФ допустила 16 российских атлетов к участию в спортивных турнирах под нейтральным флагом. После еще восемь россиян получили разрешение на выступление в качестве нейтральных спортсменов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.07.2017 22:41
Garind

Допрогибались бегунцы с попрыгуньями. Ваши потомки вас забудут.

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