Управление МЧС РФ по Дагестану отреагировало на сообщение про "водолазов-убийц", которое появилось в социальных сетях, заявив, что эта информация носит порочащий характер.
Интернет-пользователи утверждали, что в Каспийском море спасатели якобы топят людей и требуют 300 тысяч рублей за поиск их тел.
"В связи со случаями гибели отдыхающих в Каспийском море в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о водолазах, которые якобы уносят людей под воду с целью получения вознаграждения от родственников погибших за обнаруженные тела. При этом неизвестные авторы просят пользователей соцсетей пересылать данное сообщение дальше "всем своим контактам", — говорится в сообщении.
МЧС Дагестана опровергает эту информацию как не соответствующую действительности и обращает внимание граждан на то, что такого характера сообщения не только сеют панику и создают неблагоприятный общественный фон, но и носят порочащий характер, подрывают репутацию структуры, служащей для спасения людей, оказавшихся в ситуациях, сопряжённых с опасностью для жизни.
"Дагестанские спасатели, ежедневно рискуя, стоят на страже жизни и здоровья граждан и гостей нашей республики", — отмечает ведомство.
Что касается гибели людей на воде, то, как отмечается, существуют гораздо более объективные причины частых смертей в море, "связанные с несоблюдением отдыхающими элементарных правил поведения и безопасного пребывания на воде".
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