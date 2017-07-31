Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым уточняется процедура погашения задолженностей жителей Крыма и Севастополя, которые являются заемщиками украинских банков, сообщается на официальном сайте Кремля.
Из документа следует, что заемщик имеет право обратиться в Фонд защиты вкладчиков с уведомлением об отказе от взаимодействия с украинскими коллекторами и о своей готовности урегулировать имеющиеся разногласия только с участием фонда.
Также крымчане и севастопольцы получат право обратиться с просьбой о реструктуризации долга в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ). Наблюдательный совет организации впоследствии принимает решение в каждой отдельной ситуации вплоть до списания долга при наличии соответствующих оснований.
Все процедуры по взаимоотношениям фонда и заемщиков будут определяться на уровне субъектов Федерации. Для осуществления деятельности фонда Агентство по страхованию вкладов должно перечислить ему 1,5 млрд рублей.
Госдума приняла этот закон 19 июля 2017 года. Совфед одобрил его 25 июля.
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