Глава Калмыкии Алексей Орлов 31 июля проведет совещание для решения проблемы с принудительной покупкой парт школьниками в Элисте, которая возмутила президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Буянча Галзанова.
Напомним, Путина на "Прямой линии" в июне возмутило, что в одной из школ родителей заставили покупать парты. Об этом ему рассказала жительница Элисты.
Президент отметил, что покупка школьных парт является "чем-то новеньким" и о таком он "никогда не видел и не слышал". Он поручил главе Калмыкии разобраться с ситуацией.
Как рассказал Галзанов, в настоящее время региональные власти занялись изучением проблемы. Так, по поручению Орлова в указанной школе с обратившейся жительницей провел встречу глава правительства республики Игорь Зотов. По словам Галзанова, 1 августа в Элисте Орлов лично проведет специальное совещание, где будет принято решение по этой проблеме.
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