Запущена онлайн-карта, на которой можно посмотреть, какие дороги отремонтированы на средства от государственной системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн "Платон". На карту уже нанесено более тысячи километров дорог и 30 мостов. Об этом сообщается в материалах Минтранса.
Для пользователей доступна информация о распределении средств по каждому региону страны, а также количество выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды.
На электронных счетчиках сайта также представлена ключевая статистика о работе системы "Платон": с момента ее запуска в государственный бюджет собрано около 30 миллиардов рублей. В системе зарегистрировано около 877 тысяч транспортных средств массой свыше 12 тонн.
Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства, как сообщается, идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками.
Комментарии