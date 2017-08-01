Запущена онлайн-карта, на которой можно посмотреть, какие дороги и мосты были отремонтированы на средства от государственной системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн "Платон".

Для пользователей доступна информация о распределении средств по каждому региону страны, а также о количестве выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды. В государственный бюджет с момента запуска системы "Платон" собрано около 30 миллиардов рублей.

Согласно данным сервиса, Алтайский край уже получил от "Платона" 87 млн рублей в виде компенсации региону вычета по транспортному налогу, также было выделено 82 млн рублей на мост через реку Алей. Итого: 169 миллионов.

Стоит отметить, что в Сибирском федеральном округе всего четыре субъекта из 12 получили средства на мосты и дороги (фото на синем фоне). Помимо Алтайского края, деньги пришли в Республику Алтай (на ремонт более 40 км дорог — 250 млн рублей и на мост через Катунь — 625 млн), Омскую область (на ремонт 25 дорог — 750 млн) и Республику Бурятия (на мосты через Селенгу — 9,5 млн и Цакирку — 63 млн).

Остальные восемь субъектов получили просто компенсации вычета по транспортному налогу (фото на белом фоне).

Сумма компенсации в млн рублей Алтайский край 87 Забайкальский край 31,3 Иркутская область 96,9 Кемеровская область 57,7 Красноярский край 117,1 Новосибирская область 108 Омская область 78,7 Томская область 43 Республика Алтай 10,3 Республика Бурятия 16,9 Республика Тыва 6,5 Республика Хакасия 17,4

Самую большую компенсацию, согласно данным сервиса, получил Красноярский край, а самую минимальную — Республика Тыва.

В общем все 12 сибирских регионов получили 670,8 млн рублей в виде компенсации. Из них 13% "забрал" Алтайский край.

На дороги и мосты было выделено 1,779 млрд рублей. Таким образом, всего регионы СФО получили 2,45 млрд рублей (в среднем это по 204 млн на субъект).