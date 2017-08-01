Запущена онлайн-карта, на которой можно посмотреть, какие дороги и мосты были отремонтированы на средства от государственной системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн "Платон".
Для пользователей доступна информация о распределении средств по каждому региону страны, а также о количестве выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды. В государственный бюджет с момента запуска системы "Платон" собрано около 30 миллиардов рублей.
Согласно данным сервиса, Алтайский край уже получил от "Платона" 87 млн рублей в виде компенсации региону вычета по транспортному налогу, также было выделено 82 млн рублей на мост через реку Алей. Итого: 169 миллионов.
Стоит отметить, что в Сибирском федеральном округе всего четыре субъекта из 12 получили средства на мосты и дороги (фото на синем фоне). Помимо Алтайского края, деньги пришли в Республику Алтай (на ремонт более 40 км дорог — 250 млн рублей и на мост через Катунь — 625 млн), Омскую область (на ремонт 25 дорог — 750 млн) и Республику Бурятия (на мосты через Селенгу — 9,5 млн и Цакирку — 63 млн).
Остальные восемь субъектов получили просто компенсации вычета по транспортному налогу (фото на белом фоне).
|Сумма компенсации в млн рублей
|Алтайский край
|87
|Забайкальский край
|31,3
|Иркутская область
|96,9
|Кемеровская область
|57,7
|Красноярский край
|117,1
|Новосибирская область
|108
|Омская область
|78,7
|Томская область
|43
|Республика Алтай
|10,3
|Республика Бурятия
|16,9
|Республика Тыва
|6,5
|Республика Хакасия
|17,4
Самую большую компенсацию, согласно данным сервиса, получил Красноярский край, а самую минимальную — Республика Тыва.
В общем все 12 сибирских регионов получили 670,8 млн рублей в виде компенсации. Из них 13% "забрал" Алтайский край.
На дороги и мосты было выделено 1,779 млрд рублей. Таким образом, всего регионы СФО получили 2,45 млрд рублей (в среднем это по 204 млн на субъект).
Комментарии
В заголовке ошибка! Средства не от платона, а от народа! Ежу ведь понятно, что стоимость проезда по тарифу платона была включена в стоимость перевозки и заказчики просто перессчитали себестоимость товаров исходя из новой стоимости доставки... Заплатил в конечном итоге всё равно конечный потребитель - народ...
А сколько себе взял Ротенбегр-младший?
А где деньги от акцизов с топлива и с транспортных налогов?
Хорошо что избранный Нами Губернатор вхож в Федеральную Власть, и имеет политический вес в Мировом Сообществе!
нельзя бесконечно и бесконтрольно вводить поборы на нищее население