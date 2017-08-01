Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов обошел главу и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона в рейтинге богатейших людей России, сообщается на сайте Forbes.
Состояние Михельсона сокращается в связи с падением акций "Новатэка" и на текущий момент оценивается Forbes в 16,2 миллиарда долларов. Состояние Мордашова издание оценило в 16,8 миллиарда долларов.
Как отмечается, Мордашов вышел на первое место в основном благодаря тому, что сократилось состояния Михельсона из-за падения акций "Новатэка". Так, на дату составления ежегодного рейтинга миллиардеров, 17 февраля 2017 года, акции "Новатэка" торговались по 760 рублей (13,3 доллара) за штуку, а 31 июля — по 606 рублей (10,2 доллара).
Основной владелец НЛМК Владимир Лисин по-прежнему занимает третью строчку. Forbes оценивает его состояние в 16,1 миллиарда долларов.
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