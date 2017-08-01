В Минобрнауки могут пересмотреть условия поступления в высшие учебные заведения для победителей школьных олимпиад с учетом большого количества абитуриентов, рассказала в интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства Ольга Васильева.
"Даже среди них есть конкурс. Конечно, нужно осмыслить, проанализировать и думать, что делать дальше, потому что ребята, которые могут получить по 100 баллов по трем-четырем предметам, не будучи в олимпийском движении, — понятно, что сложности могут быть при поступлении в вуз", — отметила Васильева.
Министр также сообщила, что специалисты ведомства займутся разработкой алгоритма изменений условий поступления победителей олимпиад в вузы, чтобы в перспективе не допустить кризисной ситуации.
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