Режиссер "Матильды" Алексей Учитель пригласил посетить премьеру "Матильды" главного противника фильма депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Об этом заявил его адвокат Константин Добрынин, сообщает РИА Новости.
"А вообще хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с "Матильдой", проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей… И в октябре приходить на премьеру кинокартины", — сказал Добрынин.
Ранее Поклонская пригласила Учителя пообщаться с противниками его фильма.
Добрынин сообщил, что в храме, куда Поклонская пригласила режиссера, на молитвенном стоянии может поместиться только 300 человек, в то время как сама депутат говорила о 40 тысячах противников.
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