Ученые посчитали и выяснили, что среднегодовая температура на Земле вырастет на два градуса к началу следующего столетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью Nature Climate Change.
В статье говорится, что повышение температуры на два градуса "является самым оптимистичным вариантом из всех возможных сценариев развития событий". Таких результатов можно добиться, только если приложить все усилия в ближайшие 80 лет.
Два года назад 196 стран заключили в Париже первое всеобщее соглашение по климату, носящее обязывающий характер. Весной этого года документ подписали более 170 государств, включая США. Подписание договора вызвало недовольство среди американских консерваторов, считающих его заведомо невыгодным для страны.
Все же если страны исполнят свои обязательства, то глобальное потепление замедлится к концу столетия и остановится на отметке в полтора градуса Цельсия, сказано в статье.
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