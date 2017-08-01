Американские экологи заявляют, что с начала этого года человечество выкачало из недр планеты столько ресурсов, сколько должно было израсходовать в течение всего года. Об этом пишет ФАН со ссылкой на британские таблоиды.
Как сообщает издание, мировые предприятия идут на пять месяцев с опережением графика. Экологи бьют тревогу. Они считают, что если люди продолжат в том же режиме, то уже в этом месяце запустится обратный процесс, который может стать началом конца.
Специалисты говорят о том, что в скором времени Земля не сможет обеспечить ресурсами всех населяющих ее жителей.
Комментарии
России нужно ещё больше качать и гнать за бугор сырой нефти и газа. За счет будущих поколений.