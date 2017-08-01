Гастрономический праздник "Сырная деревня" пройдет 5 августа в алтайском селе Куяган, где расположен старейший маслосырзавод региона. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Гости праздника смогут попробовать не только сыр. В деревню привезут мед, овощи, пантовую продукцию. Также на празднике будут готовить блюда по уникальным рецептам староверов и кумандинцев.
На празднике пройдут бои мешками, набитыми сеном, перетягивание груженых телег, а головки сыра размером с автомобильное колесо участники соревнований будут отжимать вместо штанги. Также в программу праздника включена выставка пони.
Отметим, что праздник "Сырная деревня" проходит в Алтайском крае уже семь лет подряд.
Комментарии
Последняя сырная деревня в крае. В остальных внезапно масляничные пальмы выросли.
Последняя сырная деревня в крае. В остальных внезапно масляничные пальмы выросли.
Ануйский МСЗ тоже шикарный сыр делает. Но как и все остальные хорошие сыры на прилавки магазинов нашего края он почти не попадает