Минтранс России совместно с Росавиацией занялись разработкой пакета мер для системного решения проблемы срывов полетной программы чартерных рейсов в высокий туристический сезон. Об этом пишет газета "Известия".
В частности, среди обсуждаемых мер замена чартерных рейсов регулярными на самые популярные туристические направления. Также предлагают усилить санкции к авиакомпаниям за задержку рейсов.
Новые меры должны будут вступить в силу уже в следующем году. В Минтрансе отмечают, что пока рано говорить о конкретных мерах.
При этом представитель Росавиации заявил, что "для непунктуальных перевозчиков должны быть созданы эффективные заградительные барьеры".
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