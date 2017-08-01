Фото: vk.com/act54
Памятник последнему российскому императору Николаю II, который совсем недавно открыли в Новосибирске, подвергся атаке вандала, сообщили в паблике АСТ-54.
"Ночью на территории Александро-Невского собора, у Южных ворот, неизвестный бросил предмет в памятник, открытие которого состоялось пару недель назад", — информируют на странице интернет-сообщества.
Судя по всему, в результате этого монумент получил повреждения.
Также отмечается, что по горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.
Комментарии
"Николай II с 1884 по 1909 год застрелил:
собак - 11582 шт.
кошек - 18679 шт.
Особенно удачным считал 1909 год, когда им было убито 903 собаки.
Начал убивать животных с 16 лет." (с)
Двор российских императоров. Энциклопедия жизни и быта. В 2 т. Том 2. М., Кучково поле, 2014.
а что хорошего сделал прекрасный семьянин Николай 2 для России? НИЧЕГО
1.08.2017 09:42
- гость -
Вот упырь. Правильно, что его свергли. Недаром в народе окрестили "Кровавым"
Николай II Кровавый — святой палач
Да что там гость от 1.08.2017 09:42 собаки да кошки, обозначенные в теме А.Невзоровым. Бесчетны и русские погосты с костями канувших людей - в века чумы, холеры, оспы и не понятия идей!
Единственное положительное , чему способствовал при жизни Николай II Кровавый, так это Великая революция 1917 года. Хоть 70-т лет Россия пожила свободной , сильной страной без гундяевцев и царей с капиталистами.
Памятник Николаю 2 и по соседству памятник Ленину, это раздвоение, шизофрения, памятник убийце и его жертве, всё никак выбрать не могут трусы или крест
18 мая 1895 г. - В ходе коронации Николая II на Ходынском поле в возникшей по преступной нераспорядительности царских чиновников давке погибло более 5000 человек;
7 мая 1901 г. — Расстрел рабочих Обуховского завода
Ноябрь 1902 г. — Расстрел рабочих в Ростове. Убито — 6 ранено — 20;
11 марта 1903 г — Расстрел рабочих Златоустовского оружейного завода. Убито — 60, пострадало — 200;
14 июля 1903 г. — Расстрел бастовавших железнодорожников. Убито — 10, ранено - 18;
23 июля 1903 г. — Расстрел демонстрации трудящихся в Киеве. Убито — 4, ранено — 27
7 августа 1903 г. — Расстрел рабочих в Екатеринбурге. Убито — 16, ранено - 48;
13 декабря 1904 г. — Расстрел рабочих в Баку. Убито — 5, ранено — 40;
9 января 1905 г. — Кровавое Воскресенье, расстрел мирного шествия рабочих в Петербурге. Убито — 1200, ранено — более 5000;
12 января 1905 г. - Расстрел демонстрации рабочих в Риге. Убито — 127, ранено — свыше 200;
18 июня 1905 г. — Расстрел демонстрации в Лодзи. Убито — 10, ранено - 40;
5 сентября 1905 г. - Окончание позорной, бессмысленной войны с Японией. Потери России в войне — 400000 человек;
15 ноября 1905 г. — Расстрел крейсера "Очаков" и других восставших судов Черноморского флота. Гибель тысяч матросов — севастопольцев;
4 июля 1906 г. — 28 участников восстания матросов в Свеаборге приговорены к расстрелу;
3 июня 1907 г. — Разгон "святым" царем II Думы.
1911 г. - Массовый голод, унесший жизни 300 тысяч человек;
4 апреля 1912 г. - Расстрел бастующих рабочих на Ленских приисках. Убито 254 человека;
3 июня 1914 г. — Расстрел митинга рабочих Путиловского завода в Петербурге;
10 августа 1915 г. — Расстрел демонстрации в Иваново-Вознесенске. Убито — 30 ранено -53;
1914 г. - Начало империалистической войны и участие в ней России в угоду европейским державам. В годы войны погибло 856 000 российских солдат, ранения получили 2,8 мл. человек, попало в плен - 3,4 млн. солдат и офицеров.
да, начались задержания за покушения на Николая 2, памятник, а на дворе 17 год
И причем здесь вандалы? Зачем упоминать этот древний народ???
А царь-тряпка 100 лет назад сам ушел с ответственного поста, притом во время войны, за что его по законам военного времени и порешили.
Чего Николай 2 для России сделал? Проигранная русско-японская война, Кровавое воскресение, революция 1905 года, втянул страну в Первую мировую войну, и как исход гражданская война и сам и стал её жертвой.
Всё скрепушки ищут, в прошлом
Поклонской об этом сообщили?
1.08.2017 09:53
- гость -
февральский и октябрьские вооруженные перевороты - это горе русского народа.
это 70 лет чумы в стране.
что характерно, Поклонская не одобрила)
1.08.2017 10:06
- гость -
Чуме в стране всего 26 лет.
не надо цифр про собак и кошек, давайте про другое:
В начале XX века Российская империя, наряду с США, занимала ведущее положение в мировом сельском хозяйстве.
Валовой сбор зерна — 5637 млн пудов (92,5 млн тонн) — 1 место в мире
Россия занимала 1-е место по производству и экспорту сливочного масла
Накануне революции национальный доход страны составлял 16,4 млрд рублей (7,4 % от общемирового). По этому показателю Российская империя занимала четвёртое место после США, Германии и Британской империи. По темпам роста национального дохода Российская империя опережала многие страны, а в отдельные периоды, например с 1908 по 1917 гг. они были среди самых высоких в тот период[65] свыше 7 % в отдельные годы.
Объем промышленного производства России в 1913 году составил 6938,9 млн. рублей[68]. Доля России в мировой промышленности составляла в 1913 году, по разным оценкам, от 5,3% (пятое место в мире)[69] до 12,73% (третье место в мире)[70].
Налоги в империи были существенно ниже, чем в других странах. Прямые налоги на 1 жителя в Российской империи составляли 3 руб. 11 коп., а косвенные — 5 руб. 98 коп (7,2 % от годового дохода). Во Франции они составляли соответственно 12,25 и 10 рублей (6,5 %); в Германии — 12,97 и 9,64 рубля (7,7 %); в Великобритании — 26,75 и 15,86 рубля (13,7 %)
1.08.2017 10:09
- гость -
почему то в 91 м вся страна обрадовалась изгнанию коммунистов)
А что с вандалами убравшими памятник Ленина с площади Октября, никто их по горячим следам не повязал...
По мощам и елей
1.08.2017 10:11
- гость -
наверное гость из дворян))
за что памятник то поставили, за какие достижения?
1.08.2017 10:13
- гость -
а где там вандализм был?
убрали старый разваливающийся небезопасный для окружающих гипсовый истукан.
тем более, что у сектантов осталось полно мест для своих ритуальных плясок. в самом центре краевой столице стоит вова каменный.
1.08.2017 10:19
- гость -
хотя бы в 10:11 прочитай
1.08.2017 10:19
kkk
кстати, при Николае 80% населения были образованными
А я, сохранил бы мавзолей как память о повальном появлении безумных и слепых учителей, помешанных на крови поколений!
1.08.2017 10:21
- гость -
кстати, при Николае 80% населения были образованными
кто вам такую чушь сказал?
Забыли Ленский расстрел. Убито 270, 500 пострадало
1.08.2017 10:11
- гость -
не надо цифр про собак и кошек, давайте про другое:
давайте, расскажите про "ведущую державу" при Николае 2, где остались по-сути феодальные отношения, где голод был каждый год, где не было ни промышленности, ни образования, ни медицины, где подавляющее большинство населения было неграмотным. за это памятники? промышленность которая была принадлежала зарубежному капиталу, а нефть тогда не в ходу очень была, так зерно вывозили, а народ мер с голоду. или может за позорное поражение в русско-японской войне, или в первой мировой, когда открыто воровали на поставках фронту, в результате чего был снарядный и патронный голод. каски не могли для солдат делать? это что такое? самый позорный правитель в истории страны, доведший страну до бездны
1.08.2017 10:26
kkk
издательство ИИЕТ РАН - «Образовательный потенциал Российской Империи» Д.Л. Сапрыкина (М., 2009).
Уже в 1908 году в Российской Империи получила силу закона программа введения всеобщего обучения, которая должна была завершиться между 1919 и 1924 годом. Основа российской «школьной сети» была создана между 1908 и 1916 годом, в частности, благодаря созданному Царем Школьно-строительному фонду Петра Великого. В Российской империи было 140 тысяч школ. В Российской Федерации сегодня имеем 55 тысяч школ при примерно таком же населении. При Николае II начальное образование стало бесплатным и общедоступным, а советская власть вновь на несколько десятилетий официально ввела весьма высокую плату за обучение. Не удивительно, что если в 1914 году в России училось около 11 миллионов школьников к 1922 году их осталось чуть больше шести миллионов. Так, что всеобщее образование в нашей стране состоялось с опозданием на десять лет, только в 1930 году, когда за один год по официальной советской статистике число школьников выросло почти в два раза до 20 миллионов.
1.08.2017 10:11
- гость -
По производству может что там и занимали и что-то экспортировали, но за счет чего? СХ не было механизировано, т.е. пахали на лошадках. То, что экспорт был большой - так за счет того, что мясо и масло было недоступно местным жителям. По данным военных историков, до половины призванных в 1914 на фронт впервые в жизни попробовали мясо. Так-то.