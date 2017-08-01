Пенсионер в подмосковной Коломне привязал к столбу двух подростков, при этом угрожал им пневматическим пистолетом, пишет "Лента.ру".
Как сообщает издание, инцидент произошел 27 июля в гаражно-строительном кооперативе. Мужчина услышал, что по крыше гаража кто-то бегает. Когда он вышел на улицу, то увидел наверху двух мальчиков. Одному из них 13 лет, другому — 14.
Угрожая пневматическим пистолетом, пенсионер привязал подростков к столбу. Велосипеды детей он начал завозить к себе в гараж. В это время мальчики сбежали и обратились в местную больницу. Врачи, в свою очередь, обратились в полицию.
В отношении пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением.
Комментарии
Тем самым, этим полудуркам, сохранил жизнь. Родители обязаны пенсионеру в ноги кланяться.
А то, что при этом пенсионер угрожал пневматическим пистолетом, как пишет "Лента.ру" - явная и надуманная ложь. Вот такая нынче у нас благодарность! Еще спасибо, что не додумались до обвинения в домогательстве!
А тех умников юристов, которые в отношении пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы человека, бегающего по крышам с угрозой для жизни. Уволить этих полуобразованных идиотов юристов, как ненужный общественный балласт, к чертям собачьим! Можно к ухищренным грамотеям юристам, пристегнуть новую Уголовную статью, уже подписанной В. Путиным: о попытки доведения детей до суицида. Пусть бегают, барахтаются по судебным коридорам - пыль глотают.
я представляю если бы он им ремня дал, уже сидел бы?
Кругом одни извращенцы. И ведь как божий день ясно, с целью подстраховаться от претензий: органов МВД и Опеки и гласного позора. Не иначе, эти горе родители надумали иные события с внушением о чудовищном пенсионере. Беда в том, что чудовищно просты и легковерны.
Тем самым, этим полудуркам, сохранил жизнь. Родители обязаны пенсионеру в ноги кланяться.
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Каким образом он им спас жизнь? Может вас тоже связать, чтобы вы жизнью не рисковали, переходя через дорогу или передвигаясь на авто? Знаете, сколько людей гибнет на дорогах?
что за молодежь? в 14 лет от пенсионера убежать не смогли. Тьфу!!! Позор!!!
А по теме - явно перегиб с уголовкой. Ничего страшного он им не сделал, даже если все так и было как написано. Дети-подростки только так и понимают - шоковая терапия им нужна. Я думаю пенс просто хотел их маленько напугать чтобы неповадно было. Такие методы всегда и везде использовались и используются. В моем счастливом советском детстве также любой взрослый мог ребенку мозги вправить и никто не особо не вопил про какие-то непонятные права и свободы. Я думаю они на этих гаражах постоянно бегали. а ведь последствия могут быть разные - от того что они просто могли упасть и покалечиться, до элементарного повреждения крыши!!! И не надо говорить про то что, с одной стороны РЕБЕНОК, а с другой какая-то крыша. Каждый ребенок с детства должен отвечать за свои поступки и понимать, что не может хулиганить безнаказанно!!!
Он их так "привязал", что они убежали. Чем и воспользовались их родители, выстроив свое мнение о событии, удобное и безопасное для последствий. О чем и пишет тут - Лента.ру
Они, как и дети их, ушлые и шустрые, врать мастера, только что по крышам не бегают.
К психиатру, а можно и к проктологу вам гость от 1.08.2017 11:17 обратиться. Надо определить еще указанным специалистам где ваше серое вещество находится.
Зря не ценят разум зада, те кто мыслит головой, .опа есть ума не надо, ибо ум у .опы свой.
То что гость от 1.08.2017 11:17 женского полу, видно по содержанию ее плоских мыслей. Ягодка, скажи еще что нибудь!
Потому и ужасно,если и дети так же легко мыслят!