В поселок Алтай Калманского района подвели природный газ. Этот населенный пункт стал 79-м по счету, где появилось голубое топливо. А уже в сентябре, ко дню рождения края, будет подключен 80-й, юбилейный объект. Это село Сростки Бийского района.

Лучший показатель

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Александровка до райцентра Калманка с отводом до поселка Алтай велось с 2014 года. Работы финансировал "Газпром". На этот объект он направил около двухсот миллионов рублей.

Фото: altairegion22.ru

"Особенность этого объекта в том, что он был построен по программе синхронизации с "Газпромом". Для этого было построено 24 километра межпоселкового газопровода. Мы построили 14 километров распределительных сетей по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Примерно 170 домовладений получат возможность пользоваться природным газом", — рассказал начальник отдела по газификации минстройтранса Алтайского края Игорь Хроменков.

Еще более 30 миллионов было потрачено из всех видов бюджета. Половину средств направили из федерального бюджета, региональный выделил 13,5 миллионов, еще 1,1 миллиона поступили из бюджета Калманского района.

"Мы за счет средств бюджета подводили газ до фасада дома. Внутренние работы по установке газового оборудования, системы отопления ложатся на плечи жителей. Могу сказать, что затраты бюджета значительные. Сегодня 140 из 170 домов изъявили желание подключить газ. А 90 "внутрянок" уже установлено. Это будет самый лучший показатель", — добавил Игорь Хроменков.

Два года ждали

Фото: altairegion22.ru

Жители поселка Алтай говорят, что подключения к газу они ждали два года. Заранее покупали и устанавливали оборудование. Сегодня многие радуются, что не надо покупать к зиме дрова и уголь.

"Мы уже установили оборудование. Все вместе, с покупкой и установкой, нам обошлось в 118 тысяч. Да, недешево. Но мы рады, что у нас будет природный газ. Здесь пожилые люди, пенсионеры. Дрова носить, уголь уже тяжело. Скоро такое время настанет, что одно полено поднять не сможем. Так что мы рады газу! Ждем!" — рассказала корреспонденту Amic.ru жительница села Алтай Лидия Сивенкова.

Жительнице села Ольге Конюшенко одной из первых проведут в дом газ. Работники подрядной организации уже завершили подключение домовладения к природному газу.

"Копоти не будет! Угля не надо, дров не надо. За год сжигали три тонны угля. А теперь не надо заготавливать, рубить, возить уголь, засыпать его. Ни копоти, ни пыли не будет. Года-то уже свое берут. С газом-то куда удобнее, намного лучше. Мы кредит брали, чтобы купить оборудование. Рассчитались уже. Получилось около 90 тысяч", — поделилась женщина.

Кроме частных домовладений в селе газифицируют социальные объекты. Уже закончилось строительство газовой котельной для школы. В ближайшее время приступят к проектированию небольшой модульной котельной для детского сада.

"В поселке 440 домовладений. Из них 140 готовых проектов. И почти 100 домов готовы к подключению. К зиме газ уже должны дать всем, у кого есть оборудование. Некоторые еще в выжидательной позиции. У нас одновременно началась прокладка основного газопровода и газификация квартир. Основную массу сделала одна подрядная организация", — рассказал глава администрации Обского сельсовета Владимир Кондаков.

Глава сельской администрации также отметил, что одиноким пенсионерам предоставляют компенсацию за покупку необходимого оборудования.

"Думаю, что в ближайший год дотянем до двухсот квартир. Кто-то выжидает, другие деньги копят. Основная масса будет подключена в августе 2017 года. В школу не надо будет возить уголь, дрова. У нас ФАП, там электрическое отопление. В школе оборудование готово. К началу отопительного сезона все будет готово", — добавил Кондаков.

Фото: altairegion22.ru

Справка: в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Газификация Алтайского края на 2015 – 2020 годы" в 2017 году потратят 581,5 миллионов рублей. Это средства из краевого, местных бюджетов, а также средства предприятий и физических лиц. Деньги пойдут на выполнение строительно-монтажных и проектных работ по газификации городов и районов края.



Планируется построить 83,1 км газовых сетей, перевести на природный газ 24 котельных различных мощностей и 4360 единиц жилья.



Так, в первом полугодии 2017 года построено 36,1 км газовых сетей, на природный газ переведены 650 домовладений и 7 котельных различных мощностей.



Фактический объем финансирования строительства и проектирования объектов газификации за 2017 год составил 71,5 миллионов рублей.



В 2017 году на газифицируемых территориях края планируется ввести в эксплуатацию модульную котельную в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Также будет закончено строительство объекта "Газопровод высокого давления до объектов курортного субкластера "Белокуриха-2" и туристического субкластера "Сибирское подворье". 1-й, 2-й этапы строительства".



Это позволит газифицировать резидентов туристического и курортного кластеров вблизи Белокурихи.



В 2017 году намечено продолжить газификацию городов Барнаул, Бийск и Новоалтайск; Первомайского, Павловского, Калманского, Косихинского, Бийского, Зонального, Троицкого, Советского, Смоленского и Алтайского районов края.