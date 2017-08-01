Вторник, 1 Август, 12:12

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,06
€ 70,46
Brent
$ 51,5
22°
Обь
183см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Да будет газ: поселок в Калманском районе подключили к природному топливу

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Треть жителей поселка получат голубое топливо уже до конца 2017 года

В поселок Алтай Калманского района подвели природный газ. Этот населенный пункт стал 79-м по счету, где появилось голубое топливо. А уже в сентябре, ко дню рождения края, будет подключен 80-й, юбилейный объект. Это село Сростки Бийского района.

Лучший показатель

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Александровка до райцентра Калманка с отводом до поселка Алтай велось с 2014 года. Работы финансировал "Газпром". На этот объект он направил около двухсот миллионов рублей.

Фото: altairegion22.ru

"Особенность этого объекта в том, что он был построен по программе синхронизации с "Газпромом". Для этого было построено 24 километра межпоселкового газопровода. Мы построили 14 километров распределительных сетей по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Примерно 170 домовладений получат возможность пользоваться природным газом", — рассказал начальник отдела по газификации минстройтранса Алтайского края Игорь Хроменков.

Еще более 30 миллионов было потрачено из всех видов бюджета. Половину средств направили из федерального бюджета, региональный выделил 13,5 миллионов, еще 1,1 миллиона поступили из бюджета Калманского района.

"Мы за счет средств бюджета подводили газ до фасада дома. Внутренние работы по установке газового оборудования, системы отопления ложатся на плечи жителей. Могу сказать, что затраты бюджета значительные. Сегодня 140 из 170 домов изъявили желание подключить газ. А 90 "внутрянок" уже установлено. Это будет самый лучший показатель", — добавил Игорь Хроменков.

Два года ждали

Фото: altairegion22.ru

Жители поселка Алтай говорят, что подключения к газу они ждали два года. Заранее покупали и устанавливали оборудование. Сегодня многие радуются, что не надо покупать к зиме дрова и уголь.

"Мы уже установили оборудование. Все вместе, с покупкой и установкой, нам обошлось в 118 тысяч. Да, недешево. Но мы рады, что у нас будет природный газ. Здесь пожилые люди, пенсионеры. Дрова носить, уголь уже тяжело. Скоро такое время настанет, что одно полено поднять не сможем. Так что мы рады газу! Ждем!" — рассказала корреспонденту Amic.ru жительница села Алтай Лидия Сивенкова.

Жительнице села Ольге Конюшенко одной из первых проведут в дом газ. Работники подрядной организации уже завершили подключение домовладения к природному газу.

"Копоти не будет! Угля не надо, дров не надо. За год сжигали три тонны угля. А теперь не надо заготавливать, рубить, возить уголь, засыпать его. Ни копоти, ни пыли не будет. Года-то уже свое берут. С газом-то куда удобнее, намного лучше. Мы кредит брали, чтобы купить оборудование. Рассчитались уже. Получилось около 90 тысяч", — поделилась женщина.

Кроме частных домовладений в селе газифицируют социальные объекты. Уже закончилось строительство газовой котельной для школы. В ближайшее время приступят к проектированию небольшой модульной котельной для детского сада.

"В поселке 440 домовладений. Из них 140 готовых проектов. И почти 100 домов готовы к подключению. К зиме газ уже должны дать всем, у кого есть оборудование. Некоторые еще в выжидательной позиции. У нас одновременно началась прокладка основного газопровода и газификация квартир. Основную массу сделала одна подрядная организация", — рассказал глава администрации Обского сельсовета Владимир Кондаков.

Глава сельской администрации также отметил, что одиноким пенсионерам предоставляют компенсацию за покупку необходимого оборудования.

"Думаю, что в ближайший год дотянем до двухсот квартир. Кто-то выжидает, другие деньги копят. Основная масса будет подключена в августе 2017 года. В школу не надо будет возить уголь, дрова. У нас ФАП, там электрическое отопление. В школе оборудование готово. К началу отопительного сезона все будет готово", — добавил Кондаков.

Фото: altairegion22.ru

Справка: в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Газификация Алтайского края на 2015 – 2020 годы" в 2017 году потратят 581,5 миллионов рублей. Это средства из краевого, местных бюджетов, а также средства предприятий и физических лиц. Деньги пойдут на выполнение строительно-монтажных и проектных работ по газификации городов и районов края.

Планируется построить 83,1 км газовых сетей, перевести на природный газ 24 котельных различных мощностей и 4360 единиц жилья.

Так, в первом полугодии 2017 года построено 36,1 км газовых сетей, на природный газ переведены 650 домовладений и 7 котельных различных мощностей.

Фактический объем финансирования строительства и проектирования объектов газификации за 2017 год составил 71,5 миллионов рублей.

В 2017 году на газифицируемых территориях края планируется ввести в эксплуатацию модульную котельную в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Также будет закончено строительство объекта "Газопровод высокого давления до объектов курортного субкластера "Белокуриха-2" и туристического субкластера "Сибирское подворье". 1-й, 2-й этапы строительства".

Это позволит газифицировать резидентов туристического и курортного кластеров вблизи Белокурихи.

В 2017 году намечено продолжить газификацию городов Барнаул, Бийск и Новоалтайск; Первомайского, Павловского, Калманского, Косихинского, Бийского, Зонального, Троицкого, Советского, Смоленского и Алтайского районов края.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< август 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:11
ТРЦ "Галактика" назвал арендаторов, которые полностью займут два этажа 0
12:01
Экс-депутат от Алтая назвал уткой данные о переходе на пост главы Кузбасса 0
11:50
Пьяный депутат в Горном Алтае разбил стекла машины своей бывшей жены 1
11:41
Подрядчиков обяжут переделывать дороги и тротуары в Барнауле за недочеты 6
11:34
Город в облаках: мираж с небоскребами засняли на видео в небе над Китаем 0
11:22
МИД России пригласил попавшего под критику украинского летчика 1
11:13
Новосибирец набросился на памятник Николаю II с топором: подробности ЧП 2
11:04
Дугин поручил до конца августа благоустроить детскую клиническую больницу 18
10:52
Грабителя в Бийске вычислили по оставленному на месте преступления телефону 0
10:41
Вербовщик экстремистской организации проповедовал в барнаульском кафе 3
10:34
Младенец, беременный собственным братом, родился в Индии 2
10:30
АлтГТУ приглашает школьников на занятия в своей школе и научном центре 0
10:23
Да будет газ: поселок в Калманском районе подключили к природному топливу 0
10:13
"Платон" платит: сколько денег получил Алтай и другие регионы Сибири 5
10:05
Пенсионер в Подмосковье связал подростков, бегавших по крыше его гаража 10
10:00
СИБСОЦБАНК предлагает кредиты для бизнеса на льготных условиях 0
09:50
Минтранс разрабатывает меры по решению проблем срывов чартерных рейсов 0
09:34
Очевидцы: вандал повредил памятник Николаю II в Новосибирске. Фото 81
09:30
Дайте три: новые вкусы "Большой SOSиски" появились в Барнауле 6
09:23
Праздник "Сырная деревня" пройдет в Алтайском крае 5 августа 2
09:18
Пешеход погиб в результате наезда автомобиля Audi 100 в Барнауле 0
09:06
Экологи: люди за полгода выкачали из планеты годовой запас ресурсов 1
09:00
Необычные роллы по сниженной цене предлагают барнаульцам 2
08:50
Два автобуса столкнулись в районе старого моста в Барнауле 0
08:34
Более 10 человек тушили базу крупного рогатого скота в Алтайском крае 0
08:30
Собственников зданий могут обязать заменить адресные таблички 11
08:17
Ученые: к концу столетия температура на Земле вырастет на 2 градуса 0
07:50
На какие поблажки смогут рассчитывать заключенные, у которых есть дети? 0
07:32
Коварная болезнь: "От гепатита никто не застрахован" 0
07:21
"Цены – они словно лошадь": как процветает незаконная торговля в Барнауле 39
07:03
Усадьбу с сауной, бильярдом и камином продают под Барнаулом за 20 млн руб. 1
06:48
Треугольники, шарики и кубики: как просто и оригинально нарезать арбуз? 0
06:33
Что такое курортный сбор в Алтайском крае? Объясняем в гифках 5
06:22
Стать конкурентом для Сочи: большое интервью о развитии туризма на Алтае 12
06:01
Суд постановил: старый мост в Барнауле передают в федеральную собственность 5
05:08
Ливни и грозы ждут жителей Алтайского края в первый день августа 0
04:02
Поклонскую пригласили на премьеру "Матильды" 4
03:01
Победителям олимпиад могут изменить условия поступления в вузы 1
02:50
Мордашов стал богатейшим россиянином по версии Forbes 4
01:02
Запущена карта дорог, отремонтированных на средства от "Платона" 1
00:47
Певицу Нетребко возмутил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов Forbes 0
23:37
Школьник со своей партой: в Калмыкии разберутся с принудительными покупками 0
23:18
Путин подписал закон о погашении долгов крымчан перед украинскими банками 3
23:02
МЧС Дагестана опровергает информацию о "водолазах-убийцах" 0
22:34
Российским легкоатлетам запретили петь гимн на стадионах и в отелях 5
22:18
Жена обвиняемого в отмывании $4 млрд россиянина рассказала о задержании 0
22:04
Ростуризм и правила: не пить алкоголь, не трогать кошек, уплывать от медуз 0
21:38
Фотоновости. Дорогу в Барнауле асфальтировали, объезжая стоящие автомобили 3
21:11
СК на Алтае проверяет информацию о полицейском насилии над мужчиной 0
21:03
Пятеро российских туристов скончались в Турции в минувшие выходные 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.