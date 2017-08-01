В Индии родился младенец, у которого врачи нашли в животе недоразвитый зародыш его брата-близнеца, пишет РИА Новости.
О том, что у плода в животе находится эмбрион, установили врачи во время УЗИ, когда мать ребенка была еще беременна. Когда ребенок родился, было подтверждено, что за желудком младенца "спрятался" его брат-близнец. Эмбрион весил 150 граммов, а его рост в длину составлял семь сантиметров.
Врачи смогли успешно удалить эмбрион. Операцию провели в клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.
Такая аномалия называется "эмбрион в эмбрионе". Встречается она очень редко – один случай на 500 тысяч беременностей.
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