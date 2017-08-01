Фото: УФСБ по Алтайскому краю
Мужчину, занимавшегося вовлечением людей в экстремистскую организацию, приговорили в Барнауле к одному году лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщили в краевом управлении ФСБ России, весной 2015 года обвиняемый организовал молельную комнату в арендованном помещении кафе.
"На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности, цели, задачи, структуру, формы деятельности международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ). При внушении основ "Таблиги Джамаат" он позиционировал их как единственно верное исламское учение", — уточняют в ФСБ.
При этом мужчина знал, что данная религиозная организация запрещена в России. Поэтому он соблюдал меры конспирации.
В молельной комнате и в квартире обвиняемого силовики обнаружили экстремистскую литературу.
Комментарии
Все "узбечки" объявит экстримисткими и запретить
08.2017 10:48
- гость -
Все "узбечки" объявит экстримисткими и запретить
А что нет что ли, травят народ, все жирное, все вредное....это факт!!!
1.08.2017 11:27
- гость -
Ещё и зелени в борщ предлагают.