Глава администрации Барнаула Сергей Дугин побывал с визитом в Алтайской краевой детской клинической больнице, расположенной на улице Гущина. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Градоначальник дал распоряжение до конца месяца благоустроить территорию больницы. Дугин отметил, что в медучреждениях должна быть "хорошая среда".
"Это парковки, прилегающие дороги, освещение, тротуары. Помимо парковки, мы у больницы приведем в соответствие нормам тротуары и всю прилегающую территорию", — сказал он.
В этом месяце на территории больницы будет заменен асфальт, устроен бортовой камень на улице Гущина от улицы Попова до улицы Рубусина.
Комментарии
Видно, когда человек старается, намного лучше стало в городе при нынешнем руководителе.
Вот молодец Дугин! Видно сразу,что у города есть хозяин.
Насчет больницы – похвальное решения, успехов Вам на выборах и в задуманном.
Отличная новость! Товарищи теперь давайте вы по другим больница тоже пройдете)
Есть подвижки и это уже не мало, глядишь и порядок там наведет.
Тротуары привести в норму действительно стоит.
Как мы благодарны главе города, за такое поручение. здание давно нуждается в ремонте особенно хирургическое отделение палаты нормальные а вот что касается кабинетов как врачей там и перевязочных то там дела плохи.
а почему только снаружи ремонт?! А как же само здание?
Другие больницы постепенно тоже стоит начать облагораживать.
Парковка?! Это хорошо, вечно там не развернутся, да не подъехать ко входу
А почему детскую больницу №1 не благоустроите?! Лежала там как то с дочкой, это просто ужас! Палаты, коридоры все страшные и обшарпанные особенно в гастро отделении. Туалеты не закрываются! Я поддерживаю Дугина, но прошу не останавливаться на этом и работать с районными больницами тоже
Своих трудов, своих деяний
Он видит спелые плоды,
Громады величавых зданий,
Мосты, заводы и сады.
Свой дух вдохнул он в этот город,
Он отвратил от нас беду, -
Вот отчего так тверд и молод
Барнаула необоримый дух.
И благодарного народа
Серёга слышит голос:
«Мы пришли
Сказать, - где Дугин, там свобода,
Мир и величие земли!»
Да, да нужно не только районные в микрорайонах вообще детских врачей нету! приходится с грудничками зимой в общественном транспорте в 30 градусный мороз ездить в город. Жаловались в районные администрации везде бездействуют. Уважаемый товарищ Дугин обратите внимание на микрорайоные ситуации с врачами
1.08.2017 11:34
-гость-
Да, да нужно не только районные в микрорайонах вообще детских врачей нету! приходится с грудничками зимой в общественном транспорте в 30 градусный мороз ездить в город. Жаловались в районные администрации везде бездействуют. Уважаемый товарищ Дугин обратите внимание на микрорайоные ситуации с врачами
Вам, путину надо писать, или ждите "прямой линии" с президентом
1.08.2017 11:18
Марго
Клал он на ваш ремонт.Сказал,территорию обустроить и всё.Слюни приберите.
Когда был Дугин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной.
Умеют у нас рутинную, каждодневную, обязательную работу превратить в пиар.Вот лизоблюды!
От души поржал над предыдущим комментатоРОМ!!!!