Фото: uga.ru
Полиция в Бийске задержала 30-летнего мужчину, который подозревается в совершении грабежа — злоумышленник отобрал у девушки дорогой смартфон.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 19-летняя бийчанка в позднее время возвращалась домой от подруги. В этот момент она заметила, что ее преследует незнакомец.
Горожанка пыталась убежать, но злоумышленник догнал ее и вырвал из рук дорогостоящий сотовый телефон. Затем грабитель скрылся.
"Оперативно установить личность подозреваемого помог телефон, найденный на месте преступления. С целью установления его владельца была просмотрена содержащаяся в телефоне информация, в том числе фотографии, по которым девушка уверенно опознала своего обидчика", — уточняют в полиции.
Вскоре мужчина был задержан. Известно, что он уже имеет судимость.
Комментарии