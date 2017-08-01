Министерство иностранных дел России поддержало украинского летчика Александра Акопова, которого начали критиковать за симпатию к нашей стране. Об этом пишет ТАСС.
"Александр, то, что вы совершили, — вне политики. Спасибо вам за профессионализм! Если и дальше вас будут критиковать на родине, приезжайте — всегда вам рады", — сказано в сообщении российского ведомства.
Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Турецкий самолет авиакомпании AtlasGlobal попал под град на высоте 1,2 тысячи метров. В этот момент на борту находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет оказался сильно поврежден: стекло в кабине пилотов треснуло, а нос воздушного судна был помят.
За штурвалом находился украинский летчик Александр Акопов. Он решил вернуться в Стамбул, где мастерски посадил самолет.
"Александр Акопов стал героем, вслепую посадившим побитый градом самолет в аэропорту Стамбула. Поступку украинца аплодирует весь мир", — сказал президент Украины Петр Порошенко, наградивший пилота орденом "За мужество".
Но вскоре пользователи интернета заметили, что аватарка в соцсети у летчика совмещена с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это вызвало гнев многих украинских пользователей, заподозривших летчика в симпатиях к России.
Комментарии
На Украине у него семья, друзья, работа. А в России его используют в пропагандистских целях с недельку и забудут о его существовании.