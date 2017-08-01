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Город в облаках: мираж с небоскребами засняли на видео в небе над Китаем

, ИА "Амител"
Подобное явление уже фиксировалось в 2015 году

Плывущий в облаках город сняли на видео в китайском Учжуне — мираж представляет собой очертания небоскребов.

В сети активно обсуждают попавшее в кадр необычное явление. Кто-то даже предполагает, что над Поднебесной открылся портал в параллельный мир. Другие пользователи интернета высказывают мысль, что художники устроили в небе голографическую инсталляцию.

Вероятнее же всего, плывущий в небе город является сложной оптической иллюзией, произошедшей в результате преломления света. В итоге отдаленные объекты видны с разнообразными искажениями.

Как сообщают "Вести.RU", скорее всего, жители Учжуна увидели тени зданий, расположенных в нескольких километрах от них. Подобное явление в Китае уже фиксировалось в 2015 году.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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