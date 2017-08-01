Плывущий в облаках город сняли на видео в китайском Учжуне — мираж представляет собой очертания небоскребов.
В сети активно обсуждают попавшее в кадр необычное явление. Кто-то даже предполагает, что над Поднебесной открылся портал в параллельный мир. Другие пользователи интернета высказывают мысль, что художники устроили в небе голографическую инсталляцию.
Вероятнее же всего, плывущий в небе город является сложной оптической иллюзией, произошедшей в результате преломления света. В итоге отдаленные объекты видны с разнообразными искажениями.
Как сообщают "Вести.RU", скорее всего, жители Учжуна увидели тени зданий, расположенных в нескольких километрах от них. Подобное явление в Китае уже фиксировалось в 2015 году.
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