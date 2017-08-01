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Подробности инцидента, связанного с повреждением памятника Николаю II в Новосибирске, сообщили в полиции — по имеющейся информации, злоумышленник нанес по монументу несколько ударов топором.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел в ночь на 1 августа. Известно, что 31-летний житель областной столицы приставил лестницу к монументу последнего российского императора и взобрался по ней, после чего нанес по памятнику несколько ударов топором.
Мужчину заметил проезжавший мимо экипаж вневедомственной охраны. Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел.
В данный момент устанавливается сумма ущерба и мотивы, которыми руководствовался мужчина.
Напомним, что памятник Николаю II и цесаревичу Алексею был открыт в Новосибирске 16 июля этого года.
Комментарии
1. Не сотвори себе кумира.
2. Идолов топить в Днепре, ну или в Оби.
Молодец мужик. Не место, расстреливавшему свой народ, царю на пьедестале. Как он стрелял, так и всей семье аукнулось.