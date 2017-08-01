Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего депутата Турочакского сельского совета депутатов, который разбил стекла машины своей бывшей жены. Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Республике Алтай.
Инцидент произошел еще в мае прошлого года. Пьяный мужчина поссорился со своей бывшей женой, подошел к ее машине и разбил поленом стекла. После разбирательства в полиции он вернулся, чтобы навредить бывшей жене. Мужчина взял штыковую лопату, зашел в гараж и снова нанес удары по лобовому стеклу автомобиля.
Таким образом, ущерб от его действий составил более 15 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал и полностью возместил ущерб. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно вместе с обвинительным заключением направлено прокурору.
Комментарии
А я вот все думал, почему у нас все не уравновешено?