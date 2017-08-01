"Игрополис" – развлекательный комплекс для детей – приглашает всех отпраздновать свой день рождения и дарит бесплатное посещение игровой зоны именинникам. С момента старта акции центр смогли бесплатно посетить уже 753 ребенка.
Детский клуб "Игрополис" располагается на третьем этаже торгово-офисного центра "Геомаркет". На площади 1400 квадратных метров разместились огромные лабиринты, веревочный парк, батуты, скалодром, игровые автоматы и большое детское кафе.
"Игрополис" решил продлить акцию для именинников и приглашает всех ребят и их родителей в гости. Ребенок может бесплатно посетить игровую зону в свой день рождения или в день до, или в день после. Билеты в веревочный парк и игровые автоматы приобретаются отдельно.
В "Игрополисе" довольно приемлемые цены. Так, например, посещение веревочного парка обойдется всего в пятьдесят рублей на ребенка.
Также детский клуб "Игрополис" предлагает выгодные условия для групповых посещений игровой зоны. Группам детей от 20 человек предоставляется скидка 20%. Она действует на все аттракционы, кроме веревочного парка и автоматов.
Более подробные условия посещения клуба и предварительные заявки на проведение мероприятий – по телефону: 57-00-63
ТЦ "Геомаркет", пр.Ленина, 154а, к.1, 3 этаж
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