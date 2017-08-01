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Подрядчиков обяжут переделывать дороги и тротуары в Барнауле за недочеты

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Эксперты "Алтайавтодора" и ОНФ проверили качество дорожного полотна

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Специальная комиссия приступила к проверке работ по реализации городского проекта "Безопасные и качественные дороги". В ее состав вошли специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, который и выступает заказчиком строительства дорог, а также КГКУ "Алтайавтодор", ФКУ "Упрдор Алтай", а также представители Общероссийского народного фронта.

Так, 31 июля эксперты выехали на пересечение улицы Чкалова и проспекта Красноармейского, где все ремонтные работы будут завершены в ближайшее время. Уже произведено фрезерование, укладка нижнего слоя, подъем колодцев и завершающая укладка верхнего слоя. Из-за частой непогоды немного выбились из графика.

Сейчас на данном участке уже нанесли разметку, а также установили пешеходный переход рядом с гимназией № 27. Во время обхода комиссия сразу нашла несколько незначительных нарушений. В частности, высота бордюров на переходе превышала все допустимые пределы. Человеку с коляской или инвалиду преодолеть эту преграду будет очень сложно. Подрядчик, который сопровождал членов комиссии, моментально отреагировал и пообещал переделать все в ближайшее время.

Через несколько десятков метров представители Общероссийского народного фронта и, в частности, Марина Ермоленко заметили лужу на тротуаре, которую, чтобы перешагнуть, нужно тренироваться у Сергея Шубенкова. Подрядчик также обещал устранить недочеты, выровнять слой асфальта, чтобы вода стекала в ливневую канализацию.

По словам заместителя начальника по строительству, качеству и техническим вопросам КГКУ "Алтайавтодор" Константина Зория,  контроль работ ведется ежедневно в течение всего строительного сезона. Оценивается качество смесей, ровность дорожного уплотнения.

"Для того чтобы построить дороги качественно, мы приняли решение оценивать работу подрядчиков. Возможно, где-то неправильно выполнены те или иные элементы, не обеспечен водоотвод. Это уже мелкие нюансы. Вместе с подрядчиками начинаем отшлифовывать и доводить объект до логического завершения. Эта дорога практически готова, но в некоторых местах на улице предстоит подправить тротуары, а также провести проверку продольной ровности согласно международным стандартам IRI. Это современные требования, их ранее применяли только на федеральных трассах. Продольная ровность оценивается инструментально. Существуют специальные лаборатории, которые помогают определить, насколько комфортно двигаться водителю по дороге. Если эти нормы не соблюдены, то подрядчик должен переделывать все работы", — рассказал журналистам Константин Зорий.

Представитель "Алтайавтодора" добавил, что на сегодняшний день уже проверены улицы Попова, Красноармейский, часть Партизанской. На всех этих улицах продольная ровность соответствует всем требованиям. Что касается недочетов, которые эксперты и журналисты заметили на данном участке, то Константин Зорий отметил, что они несерьезные и легко устраняемые.

"Это не нарушения. Это недочеты, которые могли быть не отражены при подготовке проектной ведомости. В основном это водоотвод, занижен тротуар, бортовой камень расположен на пешеходных переходах не совсем правильно. Эти мероприятия будут устраняться. На улице Попова во время объезда комиссии были выявлены такие бортовые камни, которые с точки зрения безопасности стояли недолжным образом. Подрядчик отреагировал оперативно, все было устранено", — добавил Константин Зорий.

Журналисты интересовались у экспертов, что будет с новыми дорогами, если уже весной на них будут образовываться ямы. Впрочем, заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат заверил, что по условиям контракта в ближайшие 5 лет подрядчик будет обязан за свой счет устранять все недочеты.

"Муниципальным контрактом предусмотрен гарантийный срок на новый асфальтобетон пять лет. В течение этого времени подрядчик будет нести ответственность за целостность дорожного полотна. Приемка работ осуществляется в два этапа — входной контроль и операционный. Принимаем изначально фрезеровку, когда снимаем старое покрытие, состояние нижних слоев. Если работы будут выполнены некачественно, они ни в коем случае не будут оплачены", — сказал Иван Гармат.

По официальным данным, на сегодняшний день дорожные работы выполнены на 56%. Ожидается, что все они будут закончены к 1 октября. В этом году полностью отремонтируют дороги на 33 улицах краевой столицы.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.08.2017 11:49
Борис Георгиевич

Действительно контроль должен быть везде , для того чтобы построить дороги качественно мало ли неправильно выполнены те или иные элементы.

0  0
1.08.2017 11:54
Николай

Не везде сделали аккуратно дороги, много где по пропускали. Так что нужно заставлять переделывать тех людей которые несут ответственность за эти дороги

0  0
1.08.2017 11:56
-гость-

То есть все лето они будут заниматься непонятно чем, перекрывая дороги и создавая пробки, к осени может быть (а может и не быть) "наваяют", а весной на колу мочало - начинай сначала, потому что весь ремонт стает вместе со снегом?... Ну хорошо устроились, надо сказать.

0  0
1.08.2017 11:57
Сергей

Ещё бы проверили "продольную ровность" на переврёстке 2- я Северо-Западная и Георгия Исакова. Там устроили Трамплин с обеих сторон.

0  0
1.08.2017 12:00
Лев Владимирович

Почему так несерьезно делают дороги?! Где-то хорошо, а где то полная ерунда! Если у же на молодежке и красноармейском асфальт проваливается. Нужно наказывать таких подрядчиков! Мы свои машины разбиваем на таких дорогах

0  0
1.08.2017 12:10
Форт Росс

Меры воздействия и наказания , безусловно нужны, дабы некоторые не косячили

0  0
1.08.2017 12:12
Сила

Правильно и делают, что контролируют подрядчиков по другому никак,чтобы с них спрос был)

0  0
1.08.2017 12:19
Никс

Я думаю эксперты разберутся, не стоит так драматизировать и накручивать события.

0  0
1.08.2017 12:20
- гость -

Марина Ермоленко заметили лужу на тротуаре, которую, чтобы перешагнуть, нужно тренироваться у Сергея Шубенкова.
_________________________

Ну и что что лужа? Она же не до колена?

0  0
1.08.2017 12:30
- гость -

Балтийская-Шумакова перекресток. Лужа прям на пешеходном переходе, ливнёвка много в стороне. Зачем она там ни кто ответить не может.

0  0
1.08.2017 12:32
- гость -

Марина Ермоленко заметили лужу на тротуаре, которую, чтобы перешагнуть, нужно тренироваться у Сергея Шубенкова.

Как они любят эти пафосные аллегории. Оденься нормально как обычная женщина и перешагни да ещё с пакетами в руках.

0  0
1.08.2017 12:47
- гость -

12:20, 12:32 - ну так зачем вам вообще ремонт? Проползли как раньше через ямы и грязь и все нормально!

0  0
1.08.2017 12:49
- гость -

На Власихинской бордюры у тротуаров сделаны без съездов для колясок. У каждого проезда приходится ее на руках спускать и поднимать. А проездов, отходящих от дороги, очень много. Не натаскаешься

0  0
1.08.2017 13:00
- гость -

ну так зачем вам вообще ремонт? Проползли как раньше через ямы и грязь и все нормально!

Это был сарказм. Но для вас специально скажу, что как бы мы не ерепенились, но жить мы будем в тех условиях, которые нам предлагают без всякого выбора. Увы.

0  0
1.08.2017 13:01
- гость -

Южный тракт - как делали вырезки для проведения анализа качества, так и зияет полотно дорожное этими вырезками.

0  0
1.08.2017 13:05
- гость -

Плохо, что Марина Владимировна не заметила, что на этих переходах можно спокойно парковаться...

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