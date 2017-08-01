Экспедиция по изучению ирбиса на отдаленном и малоизученном горном плато Укок проходит в Республике Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая".
Экспедиция, в которой участвуют специалисты Сайлюгемского национального парка и природного парка "Зона покоя Укок", продлится до 10 августа.
Предполагается, что за это время они установят порядка 20 автоматических камер в трансграничной зоне плато Укок, две группы экспертов по четыре человека пройдут около 400 километров учетных маршрутов, чтобы охватить сетью видеорегистраторов как можно большую территорию плато.
Осенью специалисты вернутся на эту территорию повторно. На этот раз они соберут всю информацию с фото- и видеоловушек и подведут первые итоги мониторинга. После этого эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) разработают "паспорта" снежного барса. В документе будет описано животное на основании материалов из фотоловушек.
Ирбис, или снежный барс, или снежный леопард — крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала — популяция вида в 2003 году, по различным оценкам, составляла от 4 до 7 тысяч особей. В XX веке он был внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. По состоянию на 2016 год охота на ирбисов запрещена.
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