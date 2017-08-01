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Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов назвал "журналистской уткой" информацию о возможности своего перехода на должность главы Кемеровской области, передает ТАСС.
Комментируя эти слухи, он подчеркнул: "Вы можете написать: "Неверов об этом не думает". Политик также акцентировал внимание на том, что он намерен продолжать работу во главе генерального совета правящей партии.
Напомним, что с 2007 до 2016 года Сергей Неверов представлял Алтайский край в стенах Государственной думы. Сам он является уроженцем кузбасского Таштагола и свою политическую карьеру начинал строить в Кемеровской области.
Что касается политической ситуации в Кузбассе, то напомним, что 73-летний губернатор области Аман Тулеев весной этого года перенес операцию на позвоночнике, а затем начал проходить курс реабилитации.
На этом фоне в региональной и федеральной прессе начала активно обсуждаться информация о возможности скорой смены руководства в Кузбассе. Однако до настоящего дня эти данные не находят своего подтверждения. Главой региона остается Аман Тулеев, занимающий пост первого лица уже 20 лет — с 1997 года.
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