Представители торгово-развлекательного центра "Галактика" на сайте выложили схему размещения арендаторов второй очереди молла. В частности, предварительно известно, какие магазины расположатся на первом и втором этажах крупнейшего в городе торгового центра.
Так, на первом этаже рядом с якорным арендатором "Ашан" расположится около 50 магазинов. Самыми крупными станут "Л'Этуаль", Zara, H&M, Koton, Mango, Pull&Bear, "Снежная королева", Bershka, Stradivarius, "Глория джинс", а также New Yorker. Для немецкого бренда джинсовой одежды это будет первый магазин на территории Алтайского края.
На втором этаже будут огромные магазины "Спортмастер", "М.Видео", Ostin, "Аскон" и другие.
Информации по третьему же этажу пока нет. Скорее всего, там будет фуд-корт зона со вторым в Барнауле рестораном "Макдоналдс", а также Burger King. Открытие этих заведений намечено на ближайшее время. Также на третьем этаже будет восьмизальный кинотеатр сети "Киномир". Открытие второй очереди ТРЦ "Галактика" запланировано на осень 2017 года. Скорее всего, на третьем этаже также заработает крытый каток.
Первая очередь ТРЦ "Галактика" в Барнауле была открыта в ноябре 2016 года, но в конце декабря в гипермаркете "Ашан" произошло обрушение кровли, и торговый комплекс был временно закрыт. Второй запуск первой очереди ТРЦ состоялся 19 июня этого года. Общая площадь крупнейшего в Алтайском крае ТРЦ "Галактика" составляет около 200 тысяч квадратных метров.
Комментарии
а что не три этажа? "Пионер" пустой стоит, кроме "Ленты" практически нет никого. Эпоха ТРЦ прошла, у людей вы уже все деньги забрали
В два раза больше МЕГА Новосибирск (там где икеа)?
Я наверное что-то не понимаю: размеры Барнаула 10*10км(грубо), имеется 3 спортмастера и куча м.видео, если кому-то нужно, доедут, у нас не мегаполис, кинотеатры у нас тоже есть и ближайший в менее чем 2 км от данного тц, вопрос: что нового предложила "галактика" жителям Барнаула?
А мне начъть сабж,за каждый пост 6 баксов платять!
Что-то не вижу заводоноющих?)))) Пластинка сломалась? А я наоборот очень рад, что с выселок магазины переезжают ближе к центру.
УРА!ZARA
1.08.2017 12:36
- гость -
Абсолютно с вами согласна! ладно бы еще отделы разные были, а то одни и те же. смысл их? Город не большой, можно и доехать.
Новые рабочие места, жисть налаживается
А когда у нас ч городе постоят ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОДАЖЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ?)
сами вы выселки, на карту посмотрите, какой вы центр, окраина города, безлюдная. центр это Юрина - Попова.
- гость -
1.08.2017 12:36
- гость -
Абсолютно с вами согласна! ладно бы еще отделы разные были, а то одни и те же. смысл их? Город не большой, можно и доехать.
То, что заходят бершка, зара и нью-йоркер, этого мало?
Я считаю, что набор весьма не плох. И таких брендов не было ранее в городе
То, что заходят бершка, зара и нью-йоркер, этого мало?
Я считаю, что набор весьма не плох. И таких брендов не было ранее в городе
для жителей ускова, взлетной и семенова надо лучше раскрывать информацию
То, что заходят бершка, зара и нью-йоркер, этого мало?
Я считаю, что набор весьма не плох. И таких брендов не было ранее в городе
зара уже есть. а так как заходят, так и выйдут, город то нищий и получать здесь нечего