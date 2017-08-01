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Джордж Клуни пожертвует более $ 2,25 млн на строительство школ в Сирии

, ИА "Амител"
Актер заявил, что нельзя терять целое поколение только потому, что дети родились в неподходящем месте

Фото: flashnord.com

Актер Джордж Клуни вместе со своей женой сообщили, что готовы пожертвовать $2,25 млн на развитие семи школ для трех тысяч детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане, пишет ТАСС.

"Мы не можем позволить себе потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте", — сказал актер.

Он отметил, что тысячи детей так и не смогут стать полноценной частью нашего общества. Также в проекте по строительству школ участвуют такие компании, как Google и HP, которые обеспечат технологическое оснащение учебных заведений. Общий объем выделяемых средств составит более $3 млн.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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