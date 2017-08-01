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Специалисты говорят, что ситуация с поиском работы на рынке труда в Алтайском крае улучшается. Так, в сравнении с прошлым годом численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 2,5 тысячи человек. Прогнозы экспертов оптимистичны: в перспективе ожидается сохранение тенденции к снижению безработицы в крае.

В краевом министерстве труда и соцзащиты отмечают: "Отличительной особенностью Алтайского края является высокая доля сельского населения – 44 %. Это один из наиболее высоких показателей в Российской Федерации (в среднем по стране доля сельских жителей составляет 26 %, по Сибирскому федеральному округу – 27 %). В организациях сельского хозяйства края занято более 18 % работающих жителей (в России – 9,2 %). Сезонность производства, характерная для агропромышленного комплекса, обуславливает колебания занятости в течение года. Так, в летние периоды времени занятость населения больше, чем зимой, что отражается на рынке труда региона. Традиционно в период с декабря по март отмечается рост безработицы, а с апреля по ноябрь – снижение".

В ком нуждаются работодатели?

По данным управления по занятости населения минтрудсоцзащиты по Алтайскому краю, наибольший спрос на региональном рынке труда имеют квалифицированные рабочие. Если рассматривать спрос по специальностям, то наиболее востребованы сварщики, токари, слесари, фрезеровщики и операторы станков с программным управлением.

Постоянно в крае ищут сотрудников в сферу здравоохранения — врачей, медсестер. Всегда есть вакансии для педагогов. Работодателей интересуют учителя, воспитатели и преподаватели.

В последнее время в Алтайском крае активно развивается сфера туризма. Здесь спрос на работников значительно превышает предложение. Востребованы специалисты в сфере обслуживания и общественного питания — официантки, бармены, повара, а также менеджеры по туризму.

Невостребованных профессий нет!

Нельзя сказать, что в каких-то сферах невозможно найти работу. Сейчас работодатели предлагают соискателям большой выбор вакансий в различных отраслях, и трудоустроиться можно по любой профессии.

Однако эксперты отмечают, что в отдельных случаях трудности при устройстве на работу связаны с недостаточным уровнем квалификации соискателя, либо предполагаемые условия труда и заработная плата не соответствуют ожиданиям соискателей.

В этом случае на помощь приходит служба занятости и агентства по подбору персонала. Они предоставляют возможность повысить квалификацию или пройти обучение профессиям, которые пользуются большим спросом у работодателей.

Тех же, кто боится потерять работу из-за автоматизации производства, спешим успокоить. Управление по занятости населения подтвердило, что существенных изменений в перечне востребованных профессий на рынке труда региона не ожидается.

"Мы ищем квалифицированных рабочих. Как правило, это жиловщики мяса, формовщики, мастера, если говорить о пищевом производстве. Но также работники инженерной направленности, слесари, наладчики, электрики. Наша компания активно сотрудничает с выпускниками учебных заведений. Есть некоторые профессии, которым не обучают в вузах и техникумах. К примеру, те же жиловщики мяса. Таких специалистов с опытом работы на данный момент нет. Приходится обучать на предприятии. В целом, сотрудников найти легко. Проблема в квалификации. Предприятию приходится вкладывать большие ресурсы для обучения и подготовки специалистов", — говорит Наталья Старовойт, директор по персоналу компании "Барнаульский пищевик".

"Самыми востребованными остаются специалисты в сфере продаж. Это менеджеры по продажам, торговые представители. Если говорить о переизбытке кадров в какой-то из сфер, то в Алтайском крае этого нет. Вакансий на рынке больше, чем кандидатов. Предприятия готовы брать людей без опыта и обучать, так как актуальной остается проблема неквалифицированности рабочих кадров", – рассказала Жанна Крамарева, директор кадрового агентства "Жираф".

Ксения Бородина