С 1 сентября 2017 года вступает в силу решение Министерства образования и науки Российской Федерации, касающееся запрета на заочное обучение юриспруденции тем абитуриентам, которые не имеют законченного высшего образования.

Новый образовательный стандарт призван повысить качество образования будущих выпускников-юристов.

С одной стороны, такое решение имеет немало плюсов: очная форма получения высшего образования подразумевает больший (по сравнению с заочной) объём даваемой профессорско-преподавательским составом информации, большее число часов практических занятий, которые способствуют выработке навыков. Юриспруденция — это, прежде всего, огромный объем информации. Каждый день принимаются нормативные правовые акты, регулирующие практически все сферы нашей жизнедеятельности, и будущие выпускники должны хорошо ориентироваться во всех этих изменениях.

С другой стороны, тысячи поступающих в этом году рассчитывали на то, что смогут выбрать заочную форму обучения для получения юридического образования. Информация сотрудников приемной комиссии застает их врасплох. Абитуриенты прямо задают вопрос: "Что делать?"

Большинство просто не знает о существовании очно-заочной формы, или она кажется им непривычной, вызывает настороженность.

По такой форме студенты будут учиться в будний день после работы и в субботу с утра, то есть два раза в неделю. Так, например, занимаются студенты в Алтайском институте экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ).

Обучаемые на очно-заочной форме будут посещать лекции, семинары, практические занятия, а в остальные дни заниматься самостоятельно. Профессорско-преподавательский состав сможет на раннем этапе оценить и, самое главное, помочь студенту освоить материал.

Чем такая форма обучения лучше дневной? Ответ зависит только от личности самого студента, от его мотивации и карьерных целей.

Некоторые студенты способны заниматься только под руководством "наставника", считают, что можно подготовиться и стать хорошим юристом, посвятив этому только время, выделяемое на сессию. В межсессионный период такие студенты не занимаются. Вот здесь, наверное, кроется проблема — заочная форма для данной категории людей противопоказана.

В то же время есть студенты, которые способны регулярно открывать учебник и нормативные правовые акты, анализировать полученную информацию. Многим очень помогает усвоить информацию работа по близкой специальности, где волей-неволей приходится обращаться к тексту закона и вырабатывать навыки подготовки документов. Указанным категориям студентов заочная форма обучения подошла бы.

Алтайский институт экономики СПбУТУиЭ осуществляет прием на обучение по образовательным программам высшего образования на очную и заочную формы по направлениям подготовки: менеджмент, экономика, юриспруденция и на очно-заочную по юриспруденции.

Для поступления необходимы либо положительные результаты ЕГЭ, либо лица с профессиональным образованием могут сдавать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, без ЕГЭ.

Адрес приемной комиссии:

г. Барнаул, пр. Строителей, 22 (ориентир: проспект Строителей рядом с ж/д вокзалом, дом с часами)

Телефон 8(3852)36-10-55.

Часы работы приемной комиссии: понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00.

Сайт: www.altаme.ru

e-mail: amelenina@mail.ru