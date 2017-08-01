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Тела двух мужчин обнаружили 31 июля в канализационном колодце в районе жилмассива "Алгаир" в Горном Алтае, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что тела были найдены на территории очистных сооружений, принадлежащих МУП "Майма".
Согласно предварительным данным, мужчины 1980 и 1983 годов рождения являлись работниками муниципального предприятия и ремонтировали канализационную трубу.
В СКР полагают, что они "поочередно упали с лестницы при спуске в колодец". В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливается причина смерти рабочих.
Комментарии
Задохнулись, в такие колодцы без противогазов нельзя спускаться.
противогаз не поможет, если там кислорода нет