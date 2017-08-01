Прием документов в новую школу №133, расположенную в квартале "Дружный", начался во вторник, 1 августа, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

"Прием документов ведется в школе №114 (улица Панфиловцев, 8), кабинет №14 (1 этаж, тел.: 569490)", — сообщили в городском комитете по образованию.

Для удобства разработан график приема документов с разбивкой по классам и первым буквам фамилий учащихся:

1 августа придут 1-е классы: с 8.00 до 13.00 — фамилии учащихся с А по М, с 13.40 до 17.00 — с Н по Я;

2 августа — 2-е классы: с 8.00 до 13.00 — фамилии с А по М, с 13.40 до 17.00 — с Н по Я;

3 августа — 3-4 классы: с 8.00 до 13.00 — фамилии с А по М, с 13.40 до 17.00 — с Н по Я;

4 августа — 5-10 классы: с 8.00 до 13.00 — фамилии с А по М, с 13.40 до 17.00 — с Н по Я.

Список документов для зачисления в первый класс:

Заявление родителей (заполняется на месте);

Свидетельство о рождении (копия и оригинал);

Паспорт одного из родителей (или лиц, их заменяющих), который предъявляется им лично при подаче заявления.

Список документов для 2-10 классов:

Заявление родителей (заполняется на месте);

Свидетельство о рождении ребёнка (копия и оригинал);

Личное дело обучающегося (из общеобразовательной организации, где ранее обучался ребенок);

Паспорт одного из родителей (или лиц, их заменяющих), который предъявляется им лично при подаче заявления.

Как сообщалось ранее, строительство этой школы началось осенью прошлого года. В настоящий момент здание построено на 80%. Сейчас строители выполняют чистовую отделку, кровельные работы и прокладывают инженерную инфраструктуру.

Школа будет построена по современным стандартам. В ней будет бассейн, просторные классы, два спортзала, современные баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , по проекту объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года, но строители и руководство школы прикладывают все усилия, чтобы это произошло как можно раньше. В идеале планируют успеть к 1 сентября, правда, большие коррективы в эти благородные планы внесла погода. И часть работ, в том числе по благоустройству территории и обустройству спортивной площадки, пока не удается завершить из-за обильных дождей.