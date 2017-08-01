Убыток предприятия "Алтайвагон", которое входит в группу "Сибирский деловой союз", увеличился в 12 раз и составил 2,6 миллиарда рублей. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса". Так, выручка предприятия снизилась менее чем на 1%, до 9,9 млрд руб. Убыток предприятие получает уже третий год подряд.

Согласно данным статистики, в 2014 году завод на месяц останавливал работу из-за отсутствия заказов, выпуск вагонов составил 5667 штук, а в 2015 году снизился до 2578 вагонов. Наращивать производство завод начал с июня 2016 года – 3477 вагонов. Причем половина выпущенной продукции – инновационные полувагоны, еще четверть – платформы. В 2017 году предприятие планирует выпустить более 10 000 вагонов и выйти вместе с "Кемеровохиммашем" (филиал вагонзавода) на товарооборот почти 24 миллиарда рублей.

Как сообщил изданию заместитель гендиректора по перспективному развитию "Алтайвагона" Станислав Золотарев, предприятие простаивало практически полгода в этом году.

"Ситуация на рынке тяжелая – спрос на инновационные вагоны низкий, все лимиты господдержки компания исчерпала за I квартал 2017 года. В 2016 году Связь-банк открыл для "Алтайвагона" кредитную линию на 3 млрд руб. сроком на три года на всю производственную деятельность завода. Под государственные гарантии завод заложил имущество", — приводит издание слова представителя предприятия.

Еще одной из главных причин убытка на заводе назвали низкую себестоимость продукции. У "Алтайвагона" самая низкая среди вагоностроителей цена на рынке, подтверждает источник, близкий к компаниям-вагоностроителям. Цену формируют закупочные материалы, в том числе металл, а также производительность труда. По словам Золотарева, несмотря на неудовлетворительные финансовые показатели и тенденцию к снижению производительности, компания сохраняет свои кадры.

Ранее появлялась информация, что "Алтайвагон" может в ближайшее время войти в состав госкорпорации "Ростех".



