Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девушки, голову которой нашли в ботаническом саду в Томске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Как уточняют в ведомстве, девушка пропала еще 29 июля. Через два дня в ботаническом саду была найдена ее голова. Подозреваемым оказался 29-летний томич. Ранее он уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Подозреваемый признался в преступлении. В скором времени будет решен вопрос о заключении мужчины под стражу.
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Отомстил?