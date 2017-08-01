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Суд счел законным требование отменить на Алтае завышенные тарифы на тепло

, ИА "Амител"
Три инстанции подтвердили обоснованность действий антимонопольщиков

Фото: stroyka74.ru

Суды трех инстанций подтвердили законность приказа Федеральной антимонопольной службы о снижении тарифов на тепловую энергию в Алтайском крае, сообщили в пресс-аппарате ФАС России.

В ведомстве напоминают, что еще в прошлом году антимонопольщики провели мониторинг установленных тарифов на комбинированную выработку энергии в регионах страны.

"ФАС России выявила превышение уровней тарифов на тепловую энергию при принятии решений органом регулирования в Алтайском крае", — констатируют в антимонопольной службе.

В итоге ФАС своим приказом предписала краевому управлению по госрегулированию цен и тарифов отменить принятые решения на второе полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для тепловых станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.

Профильное управление региона попыталось оспорить действия антимонопольщиков. Однако суд первой инстанции, а также апелляционный и кассационный органы встали на сторону антимонопольщиков.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.08.2017 13:24
- гость -

Не верю!!!!

0  0
1.08.2017 13:27
гость

правильно пусть затраты считают - мы не собираемся оплачивать очередную яхту, включенную в тариф и размазанную затратами!

0  0
1.08.2017 13:28
- гость -

Т.Е. опять тарифы повысят. В России все действия властных структур приводят к повышению цен и тарифов.

0  0
1.08.2017 13:29
Павсекакий

Верните наша деньги, тридварасы!
ФАСу - зачёт.

0  0
1.08.2017 13:29
гость

А кто нам деньги бешеные вернет за отопление. Это же немыслимо, сколько мы платили

0  0
1.08.2017 13:33
Павсекакий

Вот этому спасибо говорить?
http://www.altaitarif22.ru/about/head_of_department/
Пусть со своего кармана компенсирует.

0  0
1.08.2017 13:41
- гость -

Рано радуетесь((((

0  0
1.08.2017 13:43
гость

Кто нибудь, прокомментируйте профессионально. Народ Рубцовска не осознает "тяжести" грядущих платежей а тепло.
СГК перекопало весь город, и это правильно, но о проработке проекта говорит то, что только сейчас задумались о подвозе угля, о не готовности подъездных путей !!!

0  0
1.08.2017 13:45
- гость -

Мы ещё поборимся, рано радуетесь

0  0
1.08.2017 13:52
гость

вот где за откаты садить и пересаживать надо! И постоянно прослушивать и прослушивать , а не на ЕГЭ глушилки ставить с детекторами!

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