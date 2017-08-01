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Суды трех инстанций подтвердили законность приказа Федеральной антимонопольной службы о снижении тарифов на тепловую энергию в Алтайском крае, сообщили в пресс-аппарате ФАС России.
В ведомстве напоминают, что еще в прошлом году антимонопольщики провели мониторинг установленных тарифов на комбинированную выработку энергии в регионах страны.
"ФАС России выявила превышение уровней тарифов на тепловую энергию при принятии решений органом регулирования в Алтайском крае", — констатируют в антимонопольной службе.
В итоге ФАС своим приказом предписала краевому управлению по госрегулированию цен и тарифов отменить принятые решения на второе полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для тепловых станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.
Профильное управление региона попыталось оспорить действия антимонопольщиков. Однако суд первой инстанции, а также апелляционный и кассационный органы встали на сторону антимонопольщиков.
Комментарии
Не верю!!!!
правильно пусть затраты считают - мы не собираемся оплачивать очередную яхту, включенную в тариф и размазанную затратами!
Т.Е. опять тарифы повысят. В России все действия властных структур приводят к повышению цен и тарифов.
Верните наша деньги, тридварасы!
ФАСу - зачёт.
А кто нам деньги бешеные вернет за отопление. Это же немыслимо, сколько мы платили
Вот этому спасибо говорить?
http://www.altaitarif22.ru/about/head_of_department/
Пусть со своего кармана компенсирует.
Рано радуетесь((((
Кто нибудь, прокомментируйте профессионально. Народ Рубцовска не осознает "тяжести" грядущих платежей а тепло.
СГК перекопало весь город, и это правильно, но о проработке проекта говорит то, что только сейчас задумались о подвозе угля, о не готовности подъездных путей !!!
Мы ещё поборимся, рано радуетесь
вот где за откаты садить и пересаживать надо! И постоянно прослушивать и прослушивать , а не на ЕГЭ глушилки ставить с детекторами!