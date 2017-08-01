Синоптики из Красноярска записали видеоролик, адресованный президенту России Владимиру Путину, в котором они пожаловались на низкие зарплаты, сообщает РИА Новости.
Свое обращение синоптики разместили на видеохостинге Youtube. Сообщается, что в последний раз зарплату синоптикам повышали три года назад. Пока речь о прибавке также не ведется.
Как рассказала глава красноярского Гидрометцентра Марина Еремина, факты, изложенные в обращении, соответствуют действительности. Но инициатива исходила от самих работников. По словам специалиста, синоптики получают зарплату меньше средней по Красноярскому краю. Применять карательные меры в отношении инициаторов видео в ведомстве не намерены.
Комментарии
Совесть поимейте. 99%населения получает, в лучшем случае, половину средней. Или вы там до сих пор верите статистике?
Вот эта проблема посерьезней торговли на улицах
Вот эта проблема посерьезней торговли на улицах
Бабок то разогнать проще. А тут бюджетные деньги. У них уже есть планы на эти деньги, а тут эти синоптики со своими проблемами.
Ему Сирия с Украиной важнее
А не экстремизм ли это, в услорвиях кризиса и санкций думать о зарплатах, а не о пополнении бюджета? Тем более, что Минфин предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты к концу 2017 года.
Нынешняя стабильность в российской экономике обеспечивается только за счет резервов. Без изменений к концу 2017 года они истощатся, и у правительства не будет возможности выплачивать заработные платы. Об этом в субботу, 30 июля, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
По словам Нестеренко, сейчас внешние и внутренние факторы позволяют обеспечивать разрыв между доходами и расходами бюджета. Но экономика России находится в центре шторма, подчеркнула первый замглавы Минфина.
Чесь дырочки на ремне не где делать!!!!
Так, может, не к Путину надо обращаться, а к красноярским депутатам, которые одним движением руки повысили сами себе зарплаты со 100 тыс. до 200 тыс. руб.