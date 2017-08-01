Нарушения торговли алкогольной продукцией нашли специалисты администрации Центрального района во время рейда по торговым точкам. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Нарушения нашли в магазинах, которые расположены на первых этажах барнаульских многоэтажек. Штрафы составлены на руководителей магазина-кафе "Впиве" (проспект Ленина, 47) и магазина "Заправка" (улица Партизанская, 61).
Как сообщается, за нарушение торговли алкоголем для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц – до 100 тысяч рублей.
Комментарии
какие то смешные штрафы, они им не почём
когда это говнопоило уже минимизируют
Федеральная антимонопольная служба обсуждает идею введения налога на добавленную стоимость на покупки в иностранных интернет-магазинах.
На введение НДС на покупки в интернет-магазинах очень рассчитывают в Госдуме и в финансовом блоке правительства. Как заявлял в конце прошлого года глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров в случае непринятия закона о введении налога на онлайн-покупки федеральный бюджета на 2017-2019 годы потеряет почти 300 млрд рублей.