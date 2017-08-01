68-летнему японцу удалось с помощью приемов карате спастись от нападения медведя в собственном огороде, пишет РИА Новости.
Как сообщается, инцидент произошел в городе Фуэфуки. Мужчина, предотвративший нападение, занимается карате и управляет залами для занятий японскими боевыми искусствами. Медведь подошел сзади к японцу в тот момент, когда он работал в огороде в горной местности.
Японец не растерялся и сначала ударил зверя ногами, используя приемы карате. Затем он нанес медведю удары в грудь. Животному не понравились приемы карате, медведь опустил голову и убежал в горы.
Тем не менее медведь успел оцарапать каратиста, но раны не являются тяжелыми.
Комментарии
Крутой японец
Я ж к нему по-соседски, за солью...
Больной медведь, сбежавший из цирка.