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Аналитики барнаульского рынка недвижимости продолжают фиксировать падение цен на квартиры — в июле стоимость жилья в краевой столице упала на 0,51% и составила в среднем 45,19 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает агентство "Жилфонд".
Что касается динамики цен на квартиры с начала года, то за семь месяцев 2017-го удешевление составило 2,59%.
Региональный директор "Жилфонда" Людмила Авдюхина, комментируя такие изменения, констатирует: "Середина лета не принесла изменений в тенденцию снижения цен на рынке жилья в краевой столице. В июле активность потребителей на рынке незначительно снизилась, наибольшая доля сделок инициирована изменяющимися семейными обстоятельствами собственников жилья, при этом наиболее динамично снижались цены в сегменте однокомнатных квартир".
Различные сегменты вторичного рынка жилья в Барнауле по итогам июля выглядят так:
- Однокомнатные квартиры — 48,21 тысячи рублей за квадратный метр (-0,95%);
- Двухкомнатные квартиры — 44,03 тысячи рублей за квадратный метр (-0,41%);
- Трехкомнатные квартиры — 42,60 тысячи рублей за квадратный метр (+0,01%);
- В среднем по всем типам квартир — 45,19 тысячи рублей за квадратный метр (-0,51%).
Комментарии
себестоимость однокомнатной квартиры38-40 кв,при наличии у застройщика собственного ЖБИ равна 300.000 руб остальное все взятки и откаты за участки, коммуникации.....
получается 1-комнатная 40кв.м. будет стоить на первичке 2 млн.руб., а 2-х комнатная 2,6 млн.руб. + еще ремонт делать тысяч 300-500. Вы что с дуба рухнули??? Да кому такая первичка нужна? Есть множество предложений на вторичке уже с нормальным ремонтом в такую цену.
А риэлторы все не перестают твердить,что сейчас самое время брать , а дальше будет дорожать))))
40-45 тыс руб за 1 кв м в Барнауле, а должно быть 25-30 тыс руб. Ждём снижения. Господа-застройщики и все прочие девелоперы снижайте уровень своих притязаний, работайте с издержками. Такая ситуация - надолго. Чем раньше упадём на 25 тыс, тем быстрее отскочим и снова начнём расти. Своим упрямством вы только все усугубляете