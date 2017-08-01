Работающим пенсионерам в России с 1 августа увеличат ежемесячные выплаты примерно на 200 рублей, пишет ТАСС.
Как сообщается, прибавка к пенсии коснется примерно 14,3 млн пожилых людей и инвалидов, работодатели которых в 2016 году делали страховые взносы.
Прибавка каждому пенсионеру рассчитывается индивидуально. Размер увеличения пенсии будет зависеть от уровня заработной платы пенсионеров в 2016 году. Максимальная прибавка к пенсии составит 222,81 рубля.
Комментарии
Спасибо! Большое.
Повышайте работающим пенсионерам зарплаты!!! Слабо??? Вчера смотрела умную передачу с Лесковым-он рассказывал про МРОТ и зарплаты в Китае и Иране,который много лет сидит на санкциях! Так вот МРОТ Китая в 2 раза выше,а в Иране в 3раза выше,чем в России! И зарплаты соответственно тоже! Стыд России! Даже такие страны,как Иран выше нас по зарплатам в 2-3раза!
Видимо надо в ноги броситься Пенсионному Фонду и пустить слезу благодарности за то, что нам кинули 200 рублей с барского плеча с наших взносов в их общак. Вот только хотелось бы получать отчеты от Пенсионного общака о том, куда (в чьи карманы) уходят остальные деньги. В прошлом году этими деньгами заткнули долги оборонных предприятий. А в этом?
Работающие пенсионеры больше денег отчисляют в пенсионный фонд, чем получают и пиарится государство с этим увеличением, просто позор. Тем более даже ограничивают до 3 балов. Позорно грабить пенсионеров.
Вообще постыдились бы о таком писать...
Погодите шиковать на эту прибавку: 221р. - это будет максимальная прибавка, а у основной массы рублей 50-70!
Пенсионеры работают не потому, что хотят работать, а потому, что на их пенсию не выжить и не помочь потеряшим работу или работающим за похлебку из-за отсутствия нормальных рабочих мест детям.