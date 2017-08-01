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Новости

Опубликовано видео смертельной аварии на проспекте Ленина в Барнауле

, ИА "Амител"
Момент чудовищного столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения

Видео: vk.com/barneos22

Видео, на котором запечатлен момент смертельной аварии, случившейся в ночь на 30 июля в центре Барнаула, опубликовали в сообществе Barnaul 22.

"Момент смертельной аварии на пр-те Ленина в ночь на 30 июля в Барнауле. Соболезнуем семье погибших. Надеемся, что все будут наказаны по закону", — говорится в комментарии к ролику.

Напомним, ДТП, приведшее к гибели двух человек, произошло в ночь на 30 июля в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя.

Участниками аварии стали автомобили Toyota Corolla и Infinity Q50. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Toyota.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.08.2017 14:33
- гость -

опять мажор? ни фамилий ни виновников не называется. будто все как-то само собой получилось((

0  0
1.08.2017 14:36
- гость -

Ладом Инфинити газил!

0  0
1.08.2017 14:37
Привет

Сын владельца такси город на финике

0  0
1.08.2017 14:37
Я

Ну вот и доказательства, какой красный? Люди ехали по правилам, а когда кто-то несется под 200 на знак 40км.ч. просто не реально предотвратить ДТП. Вчера писали, что на тойоте сам бочиной налетел на капот лексуса, проехав на красный.

0  0
1.08.2017 14:38
готь

чет, по-моему, совсем не про то видео

0  0
1.08.2017 14:41
- гость -

Люди ехали по правилам

по каким? хоть и завершали маневр, но начали пересекать проезжую часть не убедившись в безопасности.

0  0
1.08.2017 14:43
гость

тут убийство с отягчающими, гонки устроили!!!

0  0
1.08.2017 14:43
- гость -

Такое ощущение, что он с кем-то наперегонки ехал. Второй автомобиль проехал тоже на большой скорости.

0  0
1.08.2017 14:43
Барнаулец

Обоюдка. Но водитель тойоты не мог учесть запредельную скорость финика. В итоге причинение смерти группе лиц при управлении тс повышенной опасности. А мог бы еще и на тратуар вылететь. Гонщик потенциально опасен для общества.

0  0
1.08.2017 14:43
Барнаулец

Обоюдка. Но водитель тойоты не мог учесть запредельную скорость финика. В итоге причинение смерти группе лиц при управлении тс повышенной опасности. А мог бы еще и на тратуар вылететь. Гонщик потенциально опасен для общества.

0  0
1.08.2017 14:44
дЕН

Финик виноват 100% ( превышение скорости), а королла не убедилась в безопасности маневра . Ну 1-3 года условна это макс. наказание.

0  0
1.08.2017 14:44
дЕН

Финик виноват 100% ( превышение скорости), а королла не убедилась в безопасности маневра . Ну 1-3 года условна это макс. наказание.

0  0
1.08.2017 14:47
Я гостю 14:41

50 метров в секунду, он за 5 секунд остановку проезжает пролетает, никто бы не среагировал, вы нанятый тролль? Для этого ограничение скорости и придумали, в данном случае 40км.ч

0  0
1.08.2017 14:47
Барнаулец

Условка условкой, а моральный вред родственикам погибших никто не отменял. Мои соболезнования и хорошего Вам адвоката). Да и 2го гонщика не лишним наказать, как видим на видео там не один "герой"

0  0
1.08.2017 14:47
Барнаулец

Условка условкой, а моральный вред родственикам погибших никто не отменял. Мои соболезнования и хорошего Вам адвоката). Да и 2го гонщика не лишним наказать, как видим на видео там не один "герой"

0  0
1.08.2017 14:52
гость

Вообще Тойота виновата, но и превышение скорости Инфити сыграло роль. Вина обоюдная, имущественный вред пополам, но уголовная ответственность тоже под вопросом.

0  0
1.08.2017 14:52
- гость -


1.08.2017 14:47
Я гостю 14:41


тролль нанятый или на общественных началах, вы. а я сужу на основании водительского стажа в 25 лет и ежедневной езде в любую погоду и в любое время суток.

0  0
1.08.2017 14:56
- гость -

А чё полицейский, который подотстал не остановился спросить как у друга дела?

0  0
1.08.2017 15:06
Гость

Финик летел бы повыше, может и не столкнулись бы...

0  0
1.08.2017 15:07
Я гостю 14:52

Пи*деть не мешки ворочать! У людей со стажем в 25 лет не бывает такой уверенности. Тем более насчет такой ситуации. Ну, да бог вам судья, не боитесь, что ответка сверху прилетит за слова ваши?

0  0
1.08.2017 15:16
Сергей

Была подобная ситуация, когда в городе машина приближается на огромной скорости плохо на это реагируешь. Подъехал к перекрестку глянул вправо видел что огни довольно далеко, что времени хватает с запасом чтобы пересечь главную и пока глянул влево и убедился что никого нет, только хотел начать движение чуть дернул машину на сцеплении, и уже боковым вижу яркий свет, этот "ухорь" который был справа просто пролетел с запредельной скоростью миму меня. Там явно было даже не 80. Я думаю с водителем короллы произошла такая же ситуация. Когда привыкаешь к городу и размеренной езде, просто не ожидаешь таких скоростей. Если бы финик ехал бы даже 80, дтп бы не было либо все остались бы живы. Жаль погибших. Соболезнования, родным и близким!

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