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Первый в России геопарк хотят создать в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Вероятно, что в сентябре комиссия ЮНЕСКО утвердит соответствующую заявку

Фото: ngs22.ru

Первый в России геопарк может появиться уже в этом году на территории Республики Алтай, передает "Интерфакс" со ссылкой на директора международной исследовательской станции "Актру" Томского госуниверситета Сергея Астахова.

По его словам, ТГУ вместе с региональными властями, Горно-Алтайским госуниверситетом и Русским географическим обществом уже подготовил соответствующую заявку в ЮНЕСКО. Создать первый геопарк планируется в Кош-Агачском районе и долине Чулышман.

"Есть контингент путешественников, которые хотят увидеть уникальные места, и геопарки создаются для таких людей — статус геопарка подтверждает уникальность территории. По условиям в геопарке должно быть как минимум 54 памятника природы, но у нас их больше раз в десять. Геопарков, подтвержденных ЮНЕСКО, в России пока нет", — отметил Астахов.

Он также подчеркнул, что, согласно ожиданиям, комиссия ЮНЕСКО может утвердить статус геопарка после визита в Горный Алтай, который запланирован на сентябрь.

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Директор центра исследований "Транссибирский научный путь" (TSSW) Томского госуниверситета Людмила Борило, в свою очередь, заметила, что с созданием геопарка вуз сможет расширить свои возможности по ведению научной работы на этой территории.

Кроме того, обретение нового статуса на данной территории наложит на власти республики "определенные охранные обязанности".

Отметим, что сегодня в мире существует около 80 геопарков в 24 странах. Площадь современного геопарка может составлять от десятков до сотен квадратных километров, на его территории могут располагаться геологические памятники и другие объекты национального и мирового значения. Он служит местом паломничества, туризма и научных исследований.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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