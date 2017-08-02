Свято место пусто не бывает: вместо закрывшихся культурных площадок "Соль" и Loft24 в краевой столице появились "Кислород" и театральное пространство "Спичка". Про первое мы уже писали, а в этом материале расскажем о спичечной фабрике, где как раз и разместился новый театр, и тех людях, которые дали этому месту новую жизнь.

Здание по адресу Ползунова, 37 имеет крайне заброшенный вид, но при этом более чем богатую историю: здесь были цеха сереброплавильного завода, а в 1941 году появилась Барнаульская спичечная фабрика, которая спустя 40 лет за сутки вырабатывала 120 миллионов спичек. В 90-е в силу падения конкурентоспособности предприятие закрыли. Далее строение сдавали в аренду под офисы, а последние несколько лет оно пустует. Сравнительно недавно в этом большом сооружении из красного кирпича открылось новое творческое пространство, получившее название, отсылающее к прошлому, – "Спичка".

Идея творчески использовать историческое место, которое находится в центре города, пришла Андрею Кондрашевичу. При этом вложился он в реализацию данного проекта не только креативно, но и финансово - теАRТральная площадка "Спичка" (это официальное название — прим. ред.) существует полностью за его счет, и из своего кармана приходится платить за зал площадью 250 кв. м и дополнительные помещения, притом что прибыли заведение пока не приносит.

"Идея появилась давно. Я долго искал помещение, понимая, что оно должно быть в центре. Случайно придя на субботник, понял, что это то, что нужно. Переговорил с хозяином по поводу аренды. Сначала я думал, что проблема в том, чтобы найти помещение, а когда оно появилось, понял, что нужно еще и чем-то это пространство заполнить", — вспоминает Андрей Кондрашевич.

Пока в "Спичке" все строится на голом энтузиазме: постепенно к Андрею начали приходить единомышленники, показывать спектакли, проводить читки, перфомансы и устраивать выставки.

Свои работы здесь показывают артисты местных театров, режиссеры, барнаульские художники. Проектов у "Спички" уже довольно много: спектакль "Быть женщиной?!" актрисы драмы Ларисы Черниковой, спектакль "Душевнобольной", режиссером которого стал преподаватель Алтайского государственного института культуры и искусств Константин Иванченко, FilmFest Club, выступления поэтов "Чтиво", выставка WOMEN TODAY и еще с десяток других мероприятий. Кроме того, по словам Андрея, здесь скоро откроется театральная студия, и, возможно, свои кинопоказы будет проводить языковая школа "Полиглот".

По признанию Андрея Кондрашевича, в то, что "Спичка" привлечет своего зрителя, изначально поверили немногие. Люди начали проявлять интерес постепенно, видя, что тот или иной проект собрал свою публику и довольно удачно был реализован в стенах новой площадки. Приоритет здесь решили отдать именно театру, плюсом к этому в будущем рассматривают организацию каких-либо занятий и курсов или открытие фотостудии. А вот от дополнительных заработков в виде проведения корпоративов и вечеринок отказались, хотя такие предложения поступали. Принципиально не стали искать инвесторов.

"Студии интересны только в плане покрытия аренды. А спонсоров мы не искали, чтобы остаться независимыми — кто дает деньги, тот и заказывает", — объясняет Кондрашевич.

Сейчас у "Спички" на конец лета и начало сентября большие планы. Свое желание поставить спектакль здесь уже выразили не только местные артисты и режиссеры, но и представители театров из других городов. Так, сейчас ведутся переговоры с "Красным факелом" и "Глобусом", ради выступления которых на барнаульской площадке даже готовы увеличить количество мест до 180.

"Пока мы не начнем привозить спектакли из других городов, это все так и будут воспринимать как самодеятельность. Но я просто не могу этим не заниматься. Денег это никаких не приносит, в дальнейшем, может, ситуация и изменится, хотя бы площадка начнет окупать сама себя. В перспективе – приобрести свет и музыкальное оборудование", — заключает Андрей.