Рабочие приступили к реконструкции уличных часов, расположенных на пересечении улиц Георгия Исакова и Малахова в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации города.
Специалисты начали выполнять каркасную обшивку опоры, подготавливают основание, затем начнут монтировать часовой механизм.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , часы были установлены по заказу моторного завода в год 250-летия Барнаула. Но спустя два года часы остановились из-за холодов. Первая попытка их ремонта была предпринята 17 лет назад. Они проработали четыре года и вновь остановились.
В планах – закончить ремонтные работы ко Дню города.
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