Фото: vk.com/barneos22
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения продолжают устанавливать в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, одно из устройств монтируют на перекрестке Павловского тракта и улицы Бабуркина.
Еще один комплекс фиксации нарушений устанавливают на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой.
Отметим, что в последние две недели улицы Барнаула активно "обрастают" новыми камерами.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru по этому поводу сообщали, что в данный момент проводится монтаж и настройка устройств. Затем камеры начнут работу в тестовом режиме.
Когда оборудование запустят в постоянную эксплуатацию, граждан проинформируют об этом.
Комментарии
Когда будут камеры на пл.Октября?
в воскресенье на павлике уже видел эти камеры.
Очень камера нужна Павлик-Шумакова, там просто беспредел!!! То машины выворачивают на Павлик с Шумакова в сторону Попова (запрещено же), то прут на красный, т.к. видят, что пешеход еще далеко, а Павлик же широкий. Обратите уже внимание!
Малахова-Власихинская!!! вот тут полюбому будет супер-мега сбор пожертвований в часы пик за стоп линию и перекрытие перекрестка.
Немного частичного плагиата у Alex3k.
Южный тракт - Ленточный бор!!! Вот тут по любому будет супер-мега сбор пожертвований в часы пик за стоп линию и движение прямо (в сторону поселка) по крайней правой полосе.